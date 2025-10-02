عطاف يستقبل الأمين العام لوزارة خارجية قطر

استقبل وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية أحمد عطاف، اليوم الخميس 2 أكتوبر، الأمين العام لوزارة خارجية دولة قطر الشقيقة أحمد بن حسن الحمادي.

ووفقا لما أفادت به الوزارة، اللقاء الذي جرى في مقر الوزارة، شكل فرصة لاستعراض مخرجات الدورة الثانية للمشاورات السياسية التي عقدت صبيحة اليوم برئاسة الأمينين العامين لوزارتي خارجية البلدين.

وتم خلال اللقاء “التنويه خلال اللقاء بما تم إحرازه من نتائج متميزة على درب توطيد علاقات الأخوة والشراكة بين البلدين الشقيقين والتأكيد على ضرورة مواصلة الجهود المشتركة بغرض الارتقاء بالتعاون الثنائي صوب الأهداف الطموحة التي سطرها قائدا البلدين رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون وأخوه سمو الأمير تميم بن حمد آل ثاني.”