-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
الجزائر

عطاف يستقبل الأمين العام لوزارة خارجية قطر

الشروق أونلاين
  • 22
  • 0
عطاف يستقبل الأمين العام لوزارة خارجية قطر
ح. م

استقبل وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية أحمد عطاف، اليوم الخميس 2 أكتوبر، الأمين العام لوزارة خارجية دولة قطر الشقيقة أحمد بن حسن الحمادي.

ووفقا لما أفادت به الوزارة، اللقاء الذي جرى في مقر الوزارة، شكل فرصة لاستعراض مخرجات الدورة الثانية للمشاورات السياسية التي عقدت صبيحة اليوم برئاسة الأمينين العامين لوزارتي خارجية البلدين.

وتم خلال اللقاء “التنويه خلال اللقاء بما تم إحرازه من نتائج متميزة على درب توطيد علاقات الأخوة والشراكة بين البلدين الشقيقين والتأكيد على ضرورة مواصلة الجهود المشتركة بغرض الارتقاء بالتعاون الثنائي صوب الأهداف الطموحة التي سطرها قائدا البلدين رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون وأخوه سمو الأمير تميم بن حمد آل ثاني.”

مقالات ذات صلة
توظيف الهجرة غير الشرعية للابتزاز السياسي مرفوض!

توظيف الهجرة غير الشرعية للابتزاز السياسي مرفوض!

توقيف تصنيع “فيات 500″.. و”غراند باندا” تدخل على الخط

توقيف تصنيع “فيات 500″.. و”غراند باندا” تدخل على الخط

مقترحات “الحد من هجرة الأدمغة” على طاولة السلطات العليا

مقترحات “الحد من هجرة الأدمغة” على طاولة السلطات العليا

“الجزائر لن تنكسر أمام الحملات المسمومة”.. المنظمة الوطنية للصحافيين الجزائريين تُؤكد

“الجزائر لن تنكسر أمام الحملات المسمومة”.. المنظمة الوطنية للصحافيين الجزائريين تُؤكد

أجانب “منبهرون” بجودة التمور الجزائرية في مدريد (فيديو)

أجانب “منبهرون” بجودة التمور الجزائرية في مدريد (فيديو)

المسيلة.. 16 جريحًا في حادث اصطدام حافلة بشاحنة ذات مقطورة

المسيلة.. 16 جريحًا في حادث اصطدام حافلة بشاحنة ذات مقطورة

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد