عطاف يستقبل مفوضة الاتحاد الأوروبي المكلفة بالمتوسط

استقبل وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، أحمد عطاف، اليوم الثلاثاء، بمقر الوزارة، مفوضة الاتحاد الأوروبي المكلفة بالمتوسط، دوبرافكا سويتشا، التي تقوم بزيارة رسمية إلى الجزائر.

ووفقا لبيان صادر عن وزارة الشؤون الخارجية فإن هذا “اللقاء سمح بإجراء تقييم شامل لمختلف أبعاد الشراكة بين الجزائر والاتحاد الأوروبي، وبحث سُبل إضفاء المزيد من الزخم والحركية والتوازن عليها، بما يتماشى مع أهداف “الميثاق من أجل المتوسط” الذي تم إطلاقه شهر نوفمبر 2025، لاسيما في ميادين الاستثمار والتجارة والطاقة والاقتصاد الأخضر والتعليم العالي وحركة الأشخاص”.

كما استعرض الطرفان التحديات التنموية والأمنية الراهنة في الحوض المتوسطي، وأكدا على أهمية تعزيز التنسيق المشترك بما يضمن استجابة فعالة ومستدامة لها.

