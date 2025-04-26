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الجزائر

عطاف يشارك في مراسم جنازة البابا فرنسيس

الشروق أونلاين
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عطاف يشارك في مراسم جنازة البابا فرنسيس

شارك وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، أحمد عطاف، صبيحة اليوم، في مراسم جنازة البابا فرنسيس التي جرت بساحة القديس بطرس بحاضرة الفاتيكان.

وأفاد بيان للخارجية أن الوزير أحمد عطاف جدد بهذه المناسبة لممثلي الفاتيكان خالص تعازي رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون في فقدان البابا فرنسيس ونوه بالإرث الإنساني الذي تركه بفضل إخلاصه في إعلاء قيم التآخي والتآزر والتعايش بين الشعوب والتزامه بالدفاع عن المستضعفين والمضطهدين عبر مختلف أرجاء المعمورة.

وللتذكير فقد حل الوزير أحمد عطاف، مساء الجمعة، بتكليف من رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون بالعاصمة الإيطالية روما، من أجل تمثيل الجزائر في مراسم جنازة البابا فرنسيس.

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