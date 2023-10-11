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قبيل اجتماع عربي طارئ حول فلسطين

عطاف يلتقي مع الأمين العام للجامعة العربية في القاهرة

الشروق أونلاين
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عطاف يلتقي مع الأمين العام للجامعة العربية في القاهرة
ح.م
جانب من اللقاء

قبيل انطلاق أشغال الاجتماع الوزاري العربي الطارئ حول الوضع في فلسطين، أجرى وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف، مشاورات ثنائية مع الأمين العام لجامعة الدول العربية.

وحسب ما ذكره بيان للخارجية، فقد تحادث عطاف أيضا مع نظيره السوري فيصل المقداد، ونظيره اليمني أحمد عوض بن مبارك،

“وتمحورت هذه المحادثات حول الأوضاع المتدهورة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وضرورة بلورة موقف عربي موحد للتحرك. بهدف وضع حدّ للعدوان الصهيوني الغاشم على قطاع غزة”، يقول البيان.

يأتي هذا في ظل استمرار عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة لليوم الخامس، عقب تنفيذ المقاومة الفلسطينية لعملية “طوفان الأقصى” التي كبّدت المحتلّ ما يزيد عن 1200 قتيل.

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