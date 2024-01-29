عطّال يخرج من حسابات نادي نيس

كشفت مصادر صحفية فرنسية، أن الدولي الجزائري، يوسف عطال، لم يعد ضمن حسابات نادي نيس، وبأنه مطالب بإيجاد فريق جديد للعب معه قبل نهاية فترة الانتقالات الشتوية في فرنسا بتاريخ 1 فيفري القادم.

وأضافت نفس المصادر، أن الدولي الفرنسي لن يحمل قميص فريق الجنوب الفرنسي مرة أخرى، ولذلك، فإن خروجه من تشكيلة المدرب فاريولي سيكون الأمر الأقرب إلى الصواب.

ولم يخض لاعب منتخب الجزائر أي مباراة مع نيس منذ شهر أكتوبر الماضي، بعدما تم إيقافه من طرف الفريق الفرنسي إلى غاية إشعار آخر، بسبب إحدى منشوراته في مواقع التواصل الاجتماعي، وقامت اللجنة التأديبية التابعة لرابطة الدوري الفرنسي، هي الأخرى، بإيقاف اللاعب 7 مباريات لنفس السبب.