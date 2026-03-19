عقوبات تصل إلى 5 سنوات حبسا لأنصار تعدّوا على أعوان الشرطة بملعب براقي

مع حرمانهم من دخول الملاعب لمدة 5 سنوات...محكمة الحراش تصدر أحكامها

كل متهم ملزم بدفع 20 تعويض للضحايا و20 مليون للخزينة العمومية

سلطت محكمة الحراش بالجزائر العاصمة، الخميس عقوبات تترواح بين 5 و 3 سنوات حبسا نافذا مع حرمانهم من دخول الملاعب لمدة 5 سنوات كاملة في حق عدد من مناصري كرة القدم الذين قاموا بالاعتداء على أعوان الأمن خلال أداء مهامهم في إطار حفظ النظام العام ،إثر تنظيم نهائي كأس “السوبر” الجزائري، والذي جمع بين الغريمين التقليديين للكرة الجزائرية مولودية الجزائر واتحاد العاصمة، بملعب نيلسون مانديلا في براقي بالجزائر العاصمة.

وفي التفاصيل التي نطق بها قاضي الجنح لدى محكمة الحراش ، الخميس 19 مارس الجاري، فقد وقع عقوبات تتراوح بين 5 و 3 سنوات حبسا نافذا و حرمانهم من دخول الملاعب لمدة 5 سنوات كاملة مع تعويض الضحايا بمبلغ مالي يقدر 20 مليون سنتيم لكل متهم وهو نفس المبلغ ملزمين بدفعه أيضا للخزينة العموميبة في حق 13 مناصرا مع أوامر بإلقاء القبض على المتهمين الفارين من العدالة.

وكان وكيل الجمهورية لدى محكمة الحراش، الخميس 12 مارس الجاري بعد الإنتهاء من إستجواب المتهمين تسليط عقوبة 5 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 200 ألف دينار جزائري على 13 شبه مناصر بينهم 10 موقوفين، فيما إلتمس إيداع الشخص الموجود تحت الرقابة القضائية إيداعه الحبس و الأمر بالقبض على مناصرين فارين من العدالة.

ومن جهتها طالبت هيئة الدفاع عن الضحايا بتعويض كل ضحية بمبلغ مالي قدره 5 مليون دينار جزائري على الضرر المعنوي والمادي ، فيما اعتبرت الخزينة العمومية المتأسسة في ملف الحال كطرف مدني، الوقائع خطيرة، بإعتبار أن المتهمين لم يحترموا لا أعوان الأمن الساهرين على حماية أمن المواطن ولا البذلة النظامية وعلى هذا الأساس طالبت هي الأخرى تعويضات تقدر بـ 5 مليون دينار جزائري.

وقد مثل المتهمون المتورطون في حادثة التعدي على أعوان الشرطة الحافظين للنظام العام، يمثلون أمام هيئة محكمة الحراش هذا الخميس عن تهم الإخلال بالنظام العام داخل منشأة رياضية وجنحة التعدي بالعنف على رجال القوة العمومية أثناء تأدية مهامهم والعصيان، الأفعال المنصوص والمعاقب عليه بالمواد: المادة 149 مكرر 16 المادة 184 من قانون العقوبات المادة 238 المادة 239 من قانون تنظيم الأنشطة البدنية والرياضية وتطويرها، في انتظار ما ستكشف عنه محاكمة الخميس من حقائق خطيرة وخفية عن طريق الاعتداء بالضرب والركل باستعمال أسلحة بيضاء.