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علماء نيجيريا المسلمون للوساطة بين “إيكواس” وقادة الانقلاب في النيجر

الشروق أونلاين
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علماء نيجيريا المسلمون للوساطة بين “إيكواس” وقادة الانقلاب في النيجر
ح.م
الوفد النيجيري مع الجنرال تشياني

بادر علماء مسلمون من نيجيريا بإجراء زيارة إلى عاصمة النيجر نيامي. للتحادث مع قادة الانقلاب العسكري على الرئيس المنتخب محمد بازوم.

وقالت وكالة الأنباء الفرنسية إن عددا من علماء الدين الكبار في نيجيريا التقوا بالفعل مع قادة الانقلاب، الذين “أبدوا انفتاحا على حلّ الأزمة عبر الطرق الدبلوماسية”.

والتقى الوفد مع رئيس مجلس الوزراء الانتقالي المعيّن حديثا علي مهامان لمين زين، وقائد المجلس العسكري الجنرال عبد الرحمن تشياني.

وأعلن الجنرال عبد الرحمن تشياني قائد الانقلاب العسكري في النيجر يوم الخميس، عن تشكيل مجلس وزراء انتقالي لحكم البلاد.

وفي نفس اليوم، كانت المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا “إيكواس” قد أكدت أن كل الخيارات تبقى مطروحة بشأن أزمة الانقلاب العسكري في النيجر.

لكنّها شدّدت على منح الأولوية للحلّ الدبلوماسي، بعد اجتماع على مستوى القمة لقادة المجموعة، احتضنته عاصمة نيجيريا أبوجا.

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