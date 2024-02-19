على إثر فقدان زوجته رجوة لوالدها.. هذا ما فعله ولي العهد الأردني! 

على إثر فقدان الأميرة رجوة آل سيف لوالدها الذي توفي، مساء الأحد، سارع زوجها ولي العهد الأردني، الأمير حسين بن عبد الله الثاني لنعيه بكلمات مؤثرة، مرفقة بصورة لهما متعانقان.

ونشر االأمير حسين تدوينة عبر حسابه على إنستغرام، عبارة عن صورة له وهو يجتضن عمه خالد، وكتب معلقا عليها: “بمزيد من الحزن والأسى، ننعى فقيدنا والد زوجتي عمي الحبيب أبا فيصل، عرفناه دمثاً كريماً صاحب خُلق ودين”.

وأضاف: “ولا يسعنا سوى أن نرضى بقضاء الله وقدره. رحمه الله وأسكنه فسيح جنانه وألهمنا الصبر والسلوان”.

عرض هذا المنشور على Instagram ‏‎تمت مشاركة منشور بواسطة ‏‎Al Hussein bin Abdullah II‎‏ (@‏‎alhusseinjo‎‏)‎‏

ومساء الأحد 18 فيفري أعلن الديوان الملكي الأردني وفاة خالد بن مساعد بن سيف بن عبدالعزيز السيف، والد الأميرة رجوة الحسين، زوجة ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله الثاني.

وإثر ذلك، أمر الملك عبدالله الثاني “الحداد على الفقيد في البلاط الملكي الهاشمي لمدة ثلاثة أيام، اعتبارا من الأحد”، بحسب بيان صادر عن الديوان الملكي.

من هو خالد السيف؟

والراحل هو السعودي خالد بن مساعد بن سيف بن عبدالعزيز السيف، من مواليد 1953، متزوج بعزة بنت نايف عبدالعزيز أحمد السديري، ولديه 4 أبناء هم فيصل ونايف ودانا والأميرة رجوة.

ويعود أصل عائلة آل سيف إلى قبيلة سبيع، وهم شيوخ بلدة العطار في سدير، نجد، منذ بداية عهد الملك عبدالعزيز آل سعود.

وتعتبر قبيلة سبيع من أكبر القبائل التي استوطنت في عدة مناطق في المملكة العربية السعودية، حيث سكنت مجموعة منها في العطار، وكان أمراء العطار من آل سيف، واستمر استخدام لقب أمير حتى السنوات القليلة الماضية.

وتخرج والد الأميرة رجوة من الجامعة الأميركية ببيروت بتخصص هندسة مدنية، حيث أسس شركة “آل سيف مهندسون مقاولون”، والتي تعد الآن إحدى أكبر شركات المقاولات في المملكة العربية السعودية، إضافة إلى عدة شركات في قطاعات مختلفة.