علّيق ينجح في “ثورته” الجديدة… و”سيربور” تمنحه صلاحية التوقيع

ندياي يُوافق على التمديد مُقابل رفع أجرته وجلب طاقم مساعد وتوفير مسكن جديد

قالت مصادر مقرّبة من بيت اتّحاد العاصمة، إنّ مجمّع “سيربور”، المالك لغالبية أسهم الشركة الرياضية اتّحاد العاصمة، مُمثلاً في الرّئيس المدير العام، رياض حجّال، منح المدير الرّياضي سعيد علّيق، صلاحية التوقيع على الوثائق وعقود اللاّعبين دون اللّجوء إلى رئيس مجلس الإدارة بلال نويوة، علمًا أنّ حربا خفيّة كانت قد اشتعلت بين علّيق ونويوة، قبل أن تخرج إلى العلن بعد التصريحات التي أدلى بها علّيق على أمواج القناة الإذاعية الثالثة قبل أسبوعين، التي كشف فيها عن المستور، الأمر الذي استدعى تدخّل “سيربور” لتهدئة الأمور.

وفي سياق آخر، وافق المدرّب السّنغالي لامين ندياي، المواصلة على رأس العارضة الفنيّة للنّادي لموسم آخر، ينتهي في صائفة العام المقبل 2027، مُقابل الرّفع من راتبه وكذا استشارته في اللاّعبين الذين سيتمّ استقدامهم بداية من “الميركاتو” الصيفي القادم، الذي ستُفتتح أبوابه بتاريخ الفاتح من جويلية المقبل،، وذلك عقب مفاوضات مع المدير الرّياضي سعيد علّيق في الفترة الأخيرة، يتمّ ترسيم الأمور عقب المواجهة الأخيرة في الموسم الحالي ضدّ مولودية وهران، على أن يتمّ الفصل في الطّاقم الفنّي المساعد للتقني السنغالي في السّاعات القادمة، بعدما اشترط ندياي جلب طاقم مساعد له تحسّبا للموسم الكروي الجديد، في حال سارت المفاوضات في الاتّجاه الصحيح قبل مباشرة الأمور الجديّة منتصف شهر جويلية المقبل، حيث سيشرع النّادي العاصمي في رسم خارطة الموسم الكروي الجديد، الذي ستنطلقُ التحضيرات الخاصّة به منتصف شهر جويلية المقبل، علمًا أنّ اتّحاد العاصمة سيُجري تربصًا تحضيرياً خارج الوطن.

للإشارة أنّ اتّحاد العاصمة، الذي تُوّج مؤخّراً بكأس الاتّحاد الإفريقي على حساب نادي الزمالك المصري، سيكون على موعد مع فرصة جديدة لتكرار سيناريو موسم 2022-2023، من خلال التتويج بـ “السوبر” الإفريقي، وذلك عند ملاقاة نادي ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي، في النّهائي الواعد الذي سيتمّ تحديد تاريخ ومكان إجرائه لاحقاً، علمًا أنّ ممثّل الكرة الجنوب إفريقية كان قد تُوّج مؤخّراً برابطة الأبطال الإفريقية على حساب نادي الجيش الملكي المغربي، عقب تعادل الناديين في الرّباط بهدف لمثله، في حين فاز زملاء الحارس ويليامس في مدينة “بريتوريا” قبل أسبوع بواقع هدف دون ردّ.

يحدثُ هذا في الوقت الذي تنتظر فيه إدارة النّادي العاصمي حصولها على قائمة اللاّعبين الذين سيتمّ تسريحهم في الفترة المقبلة، التي سيُعدُّها المدرّب السنغالي ندياي، قبل أن يُسلّمها إلى الإدارة عقب خوض مواجهة مولودية وهران، على اعتبار أنّ التقني السنغالي سيُسافر إلى بلاده لقضاء إجازته، علمًا أنّ ندياي ينتظر بعض التفاصيل من الإدارة لتسليم القائمة التي تحمل بعض المفاجآت في صورة المهاجم رياض بن عياد الذي سيكون بنسبة كبيرة أوّل المغادرين إلى جانب الظهير الأيسر إلياس شتّي.