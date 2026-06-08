عمدة كانساس سيتي: “السّلام عليكم يا جزائر ومحاربي الصّحراء!”

طمأن عمدة مدينة كانساس سيتي الأمريكية كوينتون دونالد لوكاس، وفد المنتخب الوطني الجزائري لِكرة القدم.

وكان وفد “محاربي الصحراء” قد حلّ، الإثنين (بِالتوقيت الجزائري)، بِمدينة كانساس سيتي الأمريكية (مساء الأحد)، تأهّبا لِخوض منافسة كأس العالم التي تنطلق هذا الخميس.

ونقلت أحدث تقارير الصحافة الأمريكية، حادثة إطلاق النار بِملهى ليليّ بِمدينة كانساس سيتي (ولاية ميزوري) فجر السبت الماضي. وتعرّض 9 أشخاص لِإصابات متفاوتة الخطورة، ونُقلوا إلى المستشفى للعلاج.

وبِمدينة كانساس سيتي تُجري بعض مقابلات دور المجموعات لِعدة منتخبات، بينها الجزائر والأرجنتين والنمسا وهولندا وتونس. فيما ذكرت الصحافة الأمريكية أن مركز تدريب منتخب إنجلترا هو الأقرب إلى مسرح الحادثة الأمنية.

وفي أحدث تغريدة له على منصة التواصل الاجتماعي “إكس”، قال العمدة كوينتون دونالد لوكاس”: “حادثة إطلاق نار جماعي أخرى في نادٍ ليلي غير مرخص، أُقيمت بعد ساعات العمل الرسمية. الساعة الرابعة فجر السبت. تسعة أشخاص أصيبوا. إلى أصحاب النوادي والمنظمين غير المسؤولين، أعلم أن المال يبدو مغريا، لكن هل للأرواح التي تُزهق، والتي غالبا ما تُفقد، والدعاوى القضائية، أي قيمة بالنسبة لكم أيضا؟”.

وأضاف: “إن حادثة إطلاق النار في نادٍ ليلي بعد ساعات العمل الرسمية مأساة. كما أنها بعيدة كل البعد عن مرافق التدريب أو الإقامة في إنجلترا أو أي دولة أخرى. نحن ممتنون لعدم وقوع أي خسائر في الأرواح. سنحاسب الجناة وكل من انتهك القانون”.

وعاد عمدة كانساس سيتي لاحقا، ونشر تغريدة أخرى، وكتب يقول: “السلام عليكم يا جزائر! يشرفنا أن نرحب بفريق محاربي الصحراء وجميع مشجعي المنتخب الجزائري في مدينة كانساس سيتي والمناطق المحيطة بها لحضور كأس العالم”.