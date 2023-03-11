عمرة رمضان.. تذاكر الطائرة بداية من 13.5 مليونًا

"الجوية الجزائرية" تكشف عن أسعار الرحلات

أماطت شركة الخطوط الجوية الجزائرية اللثام عن أسعار تذاكر عمرة رمضان المقبل عبر رحلاتها النظامية، بداية من 22 مارس إلى غاية 18 أفريل المقبل، وحدّدت الشركة سعر الرحلة نحو البقاع المقدسة من 13 مليون إلى 18 مليون سنتيم، بينما بلغ سعر تذكرة الدرجة الأولى في الطائرة 19 مليون سنتيم.

وتضمنت مراسلة موجهة لشركة الخطوط الجوية الجزائرية لوكالات السياحة والأسفار المعنية بتنظيم موسم العمرة، جاءت تحت عنوان “حملة رمضان 2023 “، عروضا خاصة بأسعار التذاكر موجهة للوكالات السياحية التي ترغب في التعاقد مع الجوية الجزائرية لنقل المعتمرين نحو البقاع المقدسة.

وتراوحت أسعار التذاكر ما بين 13.5 مليونا إلى 18 مليون سنتيم بالنسبة للفترة الممتدة من 22 مارس إلى 18 أفريل المقبل، بينما أسعار تذاكر الرحلات التي تبرمج في فترة الذروة حددت ما بين 14.5 مليونًا إلى 19 مليون سنتيم.

ونبّهت الشركة في مراسلة تحمل رقم 76، تحوز “الشروق” نسخة منها، إلى أن الأولوية في الحجز ستكون لوكالات السياحة والأسفار التي سبق لها التعامل مع الخطوط الجوية الجزائرية في المواسم السابقة، حيث ذكرت أن رقم أعمال الوكالة مهم في ترتيب الأولوية خاصة خلال السنتين الماضيتين، إضافة إلى رقم أعمالها خلال موسم المولد النبوي الشريف، وخلال عمرة شعبان ورمضان بالنسبة للسنة الماضية.

وبالنسبة للحجوزات، يمكن للوكالة حسب شركة الخطوط الجوية الجزائرية أن تظفر بـ50 مقعدا في الطائرة، ويمكن أيضا للوكالة أن تحجز 100 مقعد في الرحلة الواحدة، مع تحديد آخر أجل لاقتناء التذكرة قبل 7 أيام من الرحلة وأقصى شيء 45 يوما قبلها.

بالمقابل، أعلنت الشركة عن تخفيضات خاصة بالنسبة للمعتمرين الأطفال بـ33 بالمائة من سعر التذكرة، بينما الأطفال الرضع بلغ التخفيض نسبة 90 بالمائة من سعر التذكرة، كما منحت الشركة لوكالات السياحة والأسفار إمكانية تسبيق الدفع الخاص بسعر التذاكر حتى 50 بالمائة وذلك قبل 30 يوما من الرحلة، ويمكن للوكالة أن تدفع المبلغ المُتبقي شريطة أن لا تتجاوز فترة 10 أيام قبل الرحلة.

كما وضعت الشركة شروطا لنقل الأمتعة عبر الخطوط الجوية الجزائرية، مذكرة في مراسلتها بأن كمية “ماء زمزم” المسموح بنقلها في الطائرة يجب أن لا تتجاوز 5 لترات من الماء، والتي يصل سعرها في حدود 2500 دينار، وفي حال تجاوزت الحمولة 10 كيلو غرام يدفع مقابلها المسافر مبلغ 25000 دينار.

يأتي هذا في وقت لم تكشف فيه شركة الخطوط الجوية الجزائرية حتى الآن عن برنامج رحلاتها النظامية خلال شهر رمضان المقبل، في وقت وصفت فيه وكالات السياحة والأسفار الأسعار المعلنة من قبل الشركة بالمرتفعة، نظرا للأسعار التي تعرضها وكالات الطيران الأجنبية، الأمر الذي سينعكس سلبا على تكلفة عمرة رمضان المقبل.