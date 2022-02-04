عملية إنقاذ الطفل ريان متواصلة.. وهذا ما قاله والداه!

تتواصل لليوم الثالث على التوالي عملية إنقاذ الطفل المغربي ريان التي تصدرت شبكات التواصل الاجتماعي، بعد سقوطه في بئر ارتوازي.

وبحسب ما أفادت صحف مغربية فإن أمتارا معدودة تفصل فرق الإنقاذ عن الوصول للطفل.

وفيما يحبس الملايين أنفاسهم من داخل المغرب وخارجه ترقباً لعملية إنقاذ ريان، أكد والده خالد أورام في تصريحات صحفية لقناة العربية أن صغيره ما زال على قيد الحياة.

كما أوضح أن آخر مرة شاهد فيها صور ابنه عبر كاميرات المراقبة كانت الخميس، لافتا إلى أن ريان تناول بعض الطعام وتمكنت فرق الإنقاذ من تزويده بالأكسجين، ومؤكدا بأنه لم يفقد الأمل في خروجه سالما.

وأضاف الوالد المكلوم أن الطفل كان معتادا على اللعب بالقرب من البئر الذي سقط فيها، مشيرا إلى أنه يتوقع -حسبما أخبرته السلطات- إنقاذ ريان خلال 3 ساعات.

من جانبها قالت والدة ريان أن لديها أملا كبيرا في خروج ابنها من البئر سالما، مقدمة الشكر لكل المتضامنين معه.

وقال رئيس قسم الشؤون العامة بعمالة إقليم شفشاون، عبد الهادي التمراني، إن عمليات الحفر تتم بحذر شديد خشية وقوع ردم قد يؤدي إلى فاجعة.

وتمكنت فرق الإغاثة من “إيصال الماء والأكسجين عبر أنابيب إلى ريان، وفق ما أوضح مصدر في السلطات المحلية لوكالة الأنباء المغربية في وقت سابق الخميس.

وقال الناطق باسم الحكومة المغربية مصطفى بايتاس خلال مؤتمره الصحفي الأسبوعي الخميس: “نقترب من إنقاذه إن شاء الله”، مشيرا إلى أن “كل الإمكانيات الطبية جاهزة في عين المكان لمواكبته حتى ينقل إلى المستشفى”.

في ذات السياق أفاد الإعلام المغربي بتجهيز الدرك الملكي لمروحية طبية من أجل نقل الطفل إلى أقرب مستشفى حال إخراجه من الحفرة.

حادثة العياشي تتكرر في المغرب.. سقوط طفل في بئر يتصدر شبكات التواصل (فيديو)

تصدر خبر سقوط طفل مغربي في بئر بعمق 62 مترا شبكات التواصل الاجتماعي، مع تعالي الأصوات المطالبة بإنقاذه قبل فوات الأوان.

وبحسب ما أفادت تقارير إخبارية فقد سقط ريان البالغ من العمر خمس سنوات في البئر، صبيحة الأربعاء 2 فيفري، في غفلة من والديه، ووسعت السطات المحلية عملية البحث مستعينة بأدوات ضخمة وحديثة.

وأطلق رواد مواقع التواصل الاجتماعي في المغرب نداء استغاثة للإسراع في إنقاذ ريان الذي لا يزال على قيد الحياة عالقا على عمق 35 مترا.

واستذكر البعض حادثة الشاب الجزائري العياشي محجوبي الذي سقط في بئر ارتوازي شهر ديسمبر من العام 2018، والذي بقي عالقا لمدة 9 أيام قبل أن يلقى حتفه في ظل فشل المساعي لانقاذه.

وتعمل السلطات حاليا على الحفر في البئر بشكل أفقي، في خطوة ومحاولة جديدة لتخليص الطفل، الذي يعاني حسب مقطع مصور تم التقاطه من جروح طفيفة على مستوى الرأس.

وأشارت التقارير إلى تطوع عدد من شباب المنطقة بالنزول إلى البئر لإنقاذه ولكنهم لم يتمكنوا من الوصول إليه بسبب ضيق البئر ووجود انحناء في عمقه.

وقررت السلطات المحلية استئناف عملية الحفر بشكل أفقي، في خطوة ومحاولة جديدة لتخليص الطفل، بعد مرور 30 ساعة من محاولة الوصول إليه دون جدوى.

وأوضحت أن عناصر الوقاية المدنية تعمل على مد الطفل بالأوكسجين، كما تم وضع كاميرات للاطمئنان على حالته.

يذكر أن البئر التي سقط فيها ريان ملك لوالده، وقد كانت مغطاة بصفيحة معدنية فمشى فوقها ليستقر في الداخل.