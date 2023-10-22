عمورة أسرع من هالاند ويقترب من سرعة مبابي

قدرت سرعته ما بين 36,5 و37 كلم في الساعة

أشادت تقارير إعلامية بلجيكية بالمهاجم الدولي الجزائري، المحترف في صفوف نادي سان جيلواز البلجيكي، محمد الأمين عمورة، الذي قالت عنه إن يتفوق في سرعته على النرويجي آرلينغ هالاند، ويقترب من الفرنسي كيليان مبابي.

وفي تقرير لها نشرته مؤخرا، أوضحت صحيفة “7 سور 7” أن عمورة يملك سرعة فوق المستطيل الأخضر تتراوح ما بين 36.5 و37 كلم في الساعة وهو رقم لم يصل إليه هالاند مهاجم نادي مانشستر سيتي بطل إنجلترا، الذي قدرت سرعته في العام الماضي بـ 36.22 كلم/ سا، فيما بلغت سرعة لاعب الخطّ الأمامي كيليان مبابي 38 كلم/ سا في عام 2019، محتلا الصدارة عالميا.

وأضافت أن عمورة يتفوق أيضا على أسرع لاعب في البطولتين الألمانية والإنجليزية، حيث تبلغ سرعة الكندي ألفونسو ديفيس مهاجم نادي بايرن ميونيخ 35.97 كلم/ سا، بينما تقدر سرعة لاعب الخطّ الأمامي لفريق بورنموث الإنجليزي دومينيك سولانكي بـ 36.1 كلم/ سا.

ونقل المصدر على لسان كشاف نادي لوغانو السويسري ميات ماريتش قوله: “من الناحية التكتيكية، يمكن القول أن عمورة جيد ويمكنه أن يتحسن أكثر في المستقبل، لكن قدراته البدينة وسرعته الفائقة تصنع الفارق”.

وأضاف ذات المتحدث: “ليس من قبيل الصدفة أن مسؤولي فريق لوغانو أرادوا انتداب عمورة، حتى لو لم يكن أساسيا معنا لفترة طويلة. كان لدينا مهاجمون أقوياء آخرون، وكان المدرب يستخدم عمورة في كثير من الأحيان بديلا. فبعد 60 دقيقة، كان المدافعون مرهقين ويدخل عمورة ويصنع الفارق. أفهم أن اتحاد سان جيلواز (فريقه البلجيكي الحالي) أراد أن يستثمر الكثير فيه”.

وتابع ميات ماريتش يقول: “علينا أن نحميه قليلا لأنه يريد دائما أن يبذل قصارى جهده(…) فالسرعة جزء من طريقة لعبه، مع الكرة أو بِدونها. بِفضل قوته، فهو يتحرك بِسرعة كبيرة وبِكثافة عالية، بالنسبة للمدرب، لاعب مثل عمورة وزنه من ذهب، ويقدم دائما حلول رائعة”.

واختتم كشاف نادي لوغانو تصريحاته قائلا: “عمورة ينعم وراثيا بالكثير من الألياف العضلية السريعة في كتلته العضلية. نسبته أعلى من نسبة الرياضيين ذوي القدرة على التحمل (…) أعتقد أنه أسرع لاعب في بلجيكا، فخلال الـ 12 عاما من العمل في كرة القدم، كان هو أسرع لاعب عملت معه”.

يذكر أن عمورة يحتل حاليًا المركز الرابع في قائمة الهدافين للبطولة البلجيكية برصيد ستة أهداف سجلهم من أصل تسع مباريات شارك فيها.