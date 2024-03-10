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رياضة

عمورة في مفكرة توتنهام الإنجليزي

الشروق الرياضي
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عمورة في مفكرة توتنهام الإنجليزي

كشفت تقارير صحفية، أن نادي توتنهام الإنجليزي يتابع الدولي الجزائري، محمد الأمين عمورة، من أجل التعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة. 

وحسب موقع تركي، فإنّ إدارة توتنهام أرسلت كشافيها إلى بلجيكا لمتابعة محمد الأمين عمورة في لقاء ناديه الأخير أمام فنربخشة التركي، لحساب ذهاب الدور ثمن النهائي من دوري المؤتمرات الأوروبي، وهي المباراة التي انهزم فيها أصحاب الأرض بثلاثية دون مقابل، مشيرة في ذات الصدد إلى أنّ إدارة “السبيرز” قدّمت عرضا لمسؤولي سانت جيلواز من أجل التعاقد مع اللاعب الجزائري البالغ من العمر 23 سنة في نهاية الموسم الجاري.

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