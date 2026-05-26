عمورة يسقط مع فولسبورغ إلى القسم الثاني الألماني

سقط نادي فولسبورغ إلى الدرجة الثانية الألمانية بعد الخزينة في إياب ملحق البقاء.

وخسر فولسبورغ بهدفين مقابل هدف واحد أمام نادي بادربورن، في مباراة امتدت إلى الوقت الإضافي.

ودخل الدولي الجزائري محمد الأمين عمورة مع بداية الشوط الإضافي الثاني عندما كان فريقه منهزما في النتيجة.

وكان دخول عمورة متأخرا جدا، في اللقاء الذي سيطر عليه نادي بادربورن بالطول والعرض.

ولعب فولسبورغ واحدة من أسوء مبارياته، بسبب سوء تعامل مدربه مع مجريات اللقاء واعتماده على اللعب الدفاعي، بالإضافة إلى تغييراته المتأخرة.