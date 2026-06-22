عمورة يصاب ويخلط أوراق بيتكوفيتش

صدمة في بيت "الخضر":

تلقى المنتخب الوطني الجزائري ضربة موجعة وصفت بـ”القاضية”، ساعات قليلة قبل مواجهته المصيرية أمام نظيره الأردني، لحساب الجولة الثانية من المجموعة العاشرة لنهائيات كأس العالم 2026. فقد تأكد رسمياً غياب مهاجم نادي فولفسبورغ الألماني، محمد أمين عمورة، عن المواجهة التي لعبت فجرا، بملعب “ليفايس” في سان فرانسيسكو، بسبب إصابة عضلية مفاجئة.

وبحسب مصادر رسمية، فإن ابن مدينة جيجل تعرض لتمزق عضلي على مستوى الفخذ، خلال الحصة التدريبية الأخيرة التي خاضها المحاربون في مدينة “لورانس”، وذلك قبيل شد الرحال نحو ولاية كاليفورنيا. وأثبتت الفحوصات الطبية المعمقة التي خضع لها اللاعب حاجته إلى فترة راحة لا تقل عن أسبوعين، ما يعني غيابه رسمياً عن موقعة الأردن، ومباراة النمسا المقررة يوم 27 جوان في كانساس سيتي، لتصبح عودته للمونديال معلقة بـ”معجزة” تأهيلية أو نجاح التشكيلة الوطنية في اقتطاع تأشيرة المرور إلى الدور ثمن النهائي ومنحه وقتاً إضافياً للتعافي.

تأتي هذه الانتكاسة في أسوأ توقيت ممكن للناخب الوطني فلاديمير بيتكوفيتش، الذي يتواجد تحت مقصلة الانتقادات بعد السقوط الحر في الجولة الأولى أمام الأرجنتين (0-3).

وكان التقني البوسني يراهن بشكل أساسي على إقحام عمورة أساسياً في هذا اللقاء للاستفادة من سرعته الفائقة وقدرته على التوغل، لكونه السلاح الأبرز لضرب دفاع الأردن المتوقع أن يعتمد على التكتل الخلفي والمنطقة المنخفضة، فضلاً عن منح الحيوية لخط أمامي ظهر عاجزاً ومفتقداً الحلول العمودية في اللقاء الأول. وإلى جانب الشق التكتيكي، تمثل الإصابة ضربة معنوية قوية للاعب نفسه، الذي كان يطمح إلى استغلال هذه المواجهة لكسر فترة صيام طويل عن التهديف واستعادة ثقته المفقودة.