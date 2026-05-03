عمورة يمرّ بِفترة عصيبة

يمرّ اللاعب الدولي الجزائري محمد الأمين عمرة بِفترة عصيبة، في صفوف نادي فولفسبورغ الألماني.

وقد تجسّدت هذه الوضعية بِصفة جليّة مساء الأحد، في مباراة نادي فولفسبورغ والمضيّف فريق فرايبورغ، بِرسم الجولة الـ 32 من عمر البطولة الألمانية.

ودخل المهاجم عمورة إلى أرضية الميدان بديلا في الدقيقة الـ 86، وهو أمر غير مسبوق في الجولات الستّ الماضية، والسادس له في مسابقة “البوندسليغا” هذا الموسم.

ولم يُسجّل عمورة أيّ هدف منذ الجولة الـ 22، وهو سرّ عدم إشراكه أساسيا من قبل مدرب فريق فولفسبورغ ديتر هيكينغ.

ووجد عمورة فريقه متعادلا في النتيجة (1-1)، وهي الحصيلة النهائية لهذه المباراة.

وبات فريق فولسفبورغ في المركز الـ 16 بِرصيد 26 نقطة، متخلّفا عن صاحب الرتبة الـ 15 نادي فيردر بريمن بِفارق 6 نقاط، قبل جولتَين عن نهاية البطولة الألمانية.

وينزل إلى القسم الثاني الألماني صاحبا الرتبتين الـ 18 والـ 17، بينما يلعب فريق المركز الـ 16 مواجهتَي السد لاحقا مع صاحب المركز الثالث في بطولة الدرجة الثانية.

