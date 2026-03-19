عميد جامع الجزائر يزور أطفال مصلحتي علاج الأورام وتصفية الدم (صور)

بالمؤسّسة الاستشفائيّة الجامعيّة "نفيسة حمود" بالعاصمة

أدّى عميد جامع الجزائر الشّيخ محمّد المأمون القاسميّ الحسنيّ مساء الأربعاء، زيارةَ مواساة للأطفال المرضى المقيمين بمصلحة “المُروج” لعلاج الأورام، ووحدة تصفية الدّم، بالمؤسّسة الاستشفائيّة الجامعيّة “نفيسة حمود” في العاصمة.

وحسب ما ذكره بيان للجامع، فقد طاف العميد خلال زيارته “بمختلف غُرف الأطفال المرضى. مصحوبا بإطارات المستشفى، والطّاقم الطّبّيّ المشرف على المصلحة”.

حيث “وقف على الحالة الصّحّيّة للنزلاء، وقدّم لهم هدايا رمزيّة في لفتةٍ إنسانيّة. تهدفُ إلى إدخال السُّرور على قلوبهم في أواخر هذا الشّهر الفضيل، وقُرب حلول عيد الفطر المبارك”.

وقال البيان إن “المبادرة تركت أثرا طيّبا في نفوس الأطفال وأمّهاتهم الحاضرات. وأسهمت في رفع معنويّاتهم”.

وجامع الجزائر، هو ثالث أكبر مساجد العالم، بعد المسجد الحرام في مكة المكرمة، والمسجد النبوي الشريف في المدينة المنورة.

ويشمل هذا الجامع قاعة صلاة كبيرة تتّسع لـ 120 ألف مصلّ. إلى جانب عدّة منشآت أخرى، على غرار “دار القرآن”، و”مركز حوار الحضارات”.