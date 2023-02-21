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الجزائر

عميد جامع الجزائر يشارك في اجتماع مجمع الفقه الإسلامي بجدة

الشروق أونلاين
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عميد جامع الجزائر يشارك في اجتماع مجمع الفقه الإسلامي بجدة
ح.م
عميد جميع الجزائر محمد المأمون القاسمي الحسني

يشارك عميد جميع الجزائر محمد المأمون القاسمي الحسني في جلسات الدورة الـ25 لمؤتمر مجمع الفقه الإسلامي الدولي،  بجدّة السعودية بين 19 و23 فيفري الجاري.

وحسب بيان لعمادة الجامع، فقد جاءت مشاركة الشيخ القاسمي الحسني تلبية لدعوة الأمين العامّ للمجمّع.

ومجمع الفقه الإسلامي الدولي هو مؤسّسة تتبع لمنظمة التعاون الإسلامي. وهي “تعنى بدراسة النوازل، ومشكلات الحياة المعاصرة، والاجتهاد فيها اجتهادا أصيلا ناضجا”.

ورافق عميد جامع الجزائر إلى جدّة، عضو المجلس الإسلامي الأعلى كمال بوزيدي، وهو ممثل الجزائر في مجمع الفقه الإسلامي الدولي. كما شارك في المؤتمر السيد رضوان معاش ممثلا لوزير الشؤون الدينية والأوقاف يوسف بلمهدي.

وحسب ما ذكره بيان للوزارة، ستناقش الندوة 160 بحثا علميا، بمشاركة 200 عالم وخبير من دول منظمة التعاون الإسلامي. بهدف دراسة النوازل والمستجدات المعاصرة.

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