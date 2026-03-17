عميد جامع الجزائر يشرف على الإعلان عن نتائج جائزة “محمد بن سعيد شريفي للخط العربي”

17 مارس 2026.

أشرف عميد جامع الجزائر، الشيخ محمد المأمون القاسمي الحسني، اليوم الثلاثاء 17 مارس، على احتفالية الإعلان عن نتائج مسابقة “جائزة محمد بن سعيد شريفي للخط العربي”، في طبعتها الأولى، وتكريم المتوجين بالمراتب الثلاث الأولى.

ووفقا لما أفادت به وكالة الانباء الجزائرية، توج بالمرتبة الأولى الخطاط قاسم بوسنان من غرداية، أما المرتبة الثانية فعادت إلى عادل مغربي من الجلفة، فيما توج محمد مزراق من المسيلة بالمرتبة الثالثة.

وفي كلمة له بالمناسبة، قال الشيخ المأمون القاسمي أن “جامع الجزائر، أسس لهذه الجائزة تقديرا وعرفانا لجهود الشيخ محمد بن سعيد شريفي في خدمة القرآن الكريم وصون الحرف العربي”.

الاحتفالية التي احتضنها متحف الحضارة الإسلامية بجامع الجزائر، كانت أيضا مناسبة لتكريم الخطاط الجزائري محمد بن سعيد شريفي.

وأكد الخطاط القدير أن مسابقة جائزة محمد بن سعيد شريفي للخط العربي، والتي شارك في طبعتها الأولى 35 خطاطا “تتميز بعروض خطية لأجمل خط إسلامي قادر على رسم آيات محكمات”. مذكرا أن المسلمين كثيرا ما اعتنوا بحس الخط منذ القدم، “مما أتاح لهم فرصة البروز في هذا المجال من خلال اللوحات الخطية وتدريسها وتزيين المحيط بها”.

