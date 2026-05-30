-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
الجزائر
على إثر تداول مقطع فيديو عبر منصات التواصل الاجتماعي

عنابة: توقيف قاصرين أضرما النار بمساحة لعب للأطفال

الشروق أونلاين
  • 170
  • 0
عنابة: توقيف قاصرين أضرما النار بمساحة لعب للأطفال
ح. م
صورة تعبيرية.

قامت مصالح الدرك الوطني في ولاية عنابة بتوقيف قاصرين وذلك على إثر تداول مقطع فيديو عبر منصات التواصل الاجتماعي، يُظهر القاصرين يقومان بإضرام النار بمساحة لعب مخصصة للأطفال.

وأفاد بيان المقاطعة الإدارية ذراع الريش، الذي نشرته اليوم السبت 30 ماي أنه “فور رصد هذا السلوك، الذي يمس بالممتلكات العمومية وسكينة المواطنين، تمكنت الفرقة الإقليمية للدرك الوطني، من تحديد هوية الفاعلين وتوقيفهما في ظرف قياسي.”

وسيتم تقديم المشتبه فيهما أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة برحال بعد استكمال كافة الإجراءات القانونية اللازمة.

مقالات ذات صلة
“هذا ما قلته لوزير الداخلية بعد عودتي من الجزائر”

“هذا ما قلته لوزير الداخلية بعد عودتي من الجزائر”

تشريعيات 2026.. بيان هام حول كيفيات إيداع ترشيح جديد

تشريعيات 2026.. بيان هام حول كيفيات إيداع ترشيح جديد

قضية الوزير الفار حميد طمار أمام المحكمة يوم 8 جوان

قضية الوزير الفار حميد طمار أمام المحكمة يوم 8 جوان

عملية واسعة لتعزيز مجانية الشواطئ في وهران (صور)

عملية واسعة لتعزيز مجانية الشواطئ في وهران (صور)

دورة استدراكية للمتغيبين عن “السانكيام الجديد”… واختتام “التقويمات” بست خطوات

دورة استدراكية للمتغيبين عن “السانكيام الجديد”… واختتام “التقويمات” بست خطوات

تتويج الجزائر بالجائزة البرونزية لـ”جائزة لبَّيْتُمْ” 

تتويج الجزائر بالجائزة البرونزية لـ”جائزة لبَّيْتُمْ” 

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد