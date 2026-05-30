عنابة: توقيف قاصرين أضرما النار بمساحة لعب للأطفال

على إثر تداول مقطع فيديو عبر منصات التواصل الاجتماعي

قامت مصالح الدرك الوطني في ولاية عنابة بتوقيف قاصرين وذلك على إثر تداول مقطع فيديو عبر منصات التواصل الاجتماعي، يُظهر القاصرين يقومان بإضرام النار بمساحة لعب مخصصة للأطفال.

وأفاد بيان المقاطعة الإدارية ذراع الريش، الذي نشرته اليوم السبت 30 ماي أنه “فور رصد هذا السلوك، الذي يمس بالممتلكات العمومية وسكينة المواطنين، تمكنت الفرقة الإقليمية للدرك الوطني، من تحديد هوية الفاعلين وتوقيفهما في ظرف قياسي.”

وسيتم تقديم المشتبه فيهما أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة برحال بعد استكمال كافة الإجراءات القانونية اللازمة.