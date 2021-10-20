عودة الجماهير إلى الملاعب الجزائرية.. وزيرا الصحة والرياضة يوضحان

قال وزير الصحة عبد الرحمان بن بوزيد أنه حان الوقت إلى عودة الجماهير إلى مدرجات الملاعب، فيما أعلن وزير الرياضة، عبد الرزاق سبقاق، أن كيفية وتوقيت فتح المدرجات سيتم تحديده في اجتماع يعقد الخميس.

وأضاف وزير الصحة خلال مشاركته في اليوم الدراسي المشترك بين وزارة الشباب والرياضة والإتحاد الجزائري لكرة القدم، لمعالجة ملف الاحتراف، أنه يتم التحضير بطريقة مثلى من أجل عودة الجماهير إلى الملاعب.

وأكد بن بوزيد مرة أخرى، على ضرورة التطبيق الصارم للإجراءات الوقائية من الفيروس، بعد قرار الوزير الأول، بعودة الجماهير إلى المدرجات في المباراة المقبلة للمنتخب الوطني أمام بوركينافاسو.

وقال وزير الصحة، أن عودة الجماهير إلى المدرجات ستكون مشروطة، بدفتر التلقيح ضد فيروس “كورونا”.

الوزير سبقاق: اجتماع الخميس سيتحدد خلاله كل شيء

قال وزير الشباب والرياضة عبد الرزاق سبقاق، أن كيفية وتوقيت فتح المدرجات سيتم تحديده في اجتماع يعقد الخميس.

وأضاف سبقاق في تصريح له، عقب أشغال اليوم الدراسي لمعالجة ملف الاحتراف: “مبدئيا تفتح المدرجات أمام الجماهير، لكن تحديد توقيت عودة الجماهير والإجراءات التنظيمية اللازمة سيتم تحديده في الإجتماع”.

وتابع الوزير سبقاق: “من المؤكد أننا سنفتح المدرجات، وهذا طبقا لتعليمات الوزير الأول، وسيتم خلال الاجتماع الذي يعقد الخميس بحضور ممثلين عن الوزارة و”الفاف” ومديرية الوقاية بوزارة الصحة، وضع “الميكانيزمات” التي تسمح لنا بفتح الملاعب أمام الجمهور “.