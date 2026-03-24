عودة بهاء فيصل إلى منتخب الأردن بعد خمس سنوات من الغياب

يواجهون كوستاريكا ونيجيريا وديا

استدعى مدرب منتخب الأردن، المغربي جمال سلامي، مهاجم نادي الوعب القطري بهاء فيصل إلى تشكيلة “النشامى” استعداداً لمواجهتي كوستاريكا ونيجيريا الوديتين، ضمن التحضيرات لخوض نهائيات كأس العالم 2026، وذلك في ظل غياب مؤثر للثنائي يزن النعيمات وعلي علوان بسبب الإصابة.

ويعود فيصل (30 عاماً) إلى صفوف المنتخب بعد غياب طويل دام نحو 5 سنوات، منذ مشاركته في كأس العرب في قطر؛ حيث تعرّض حينها لإصابة بقطع في الرباط الصليبي. وخاض المهاجم 58 مباراة دولية، سجَّل خلالها 18 هدفاً، ما يجعله أحد أبرز الخيارات الهجومية المتاحة حالياً.

كما ضم سلامي المهاجم الشاب إبراهيم صبرة (20 عاماً)، المنتقل حديثاً على سبيل الإعارة إلى لوكوموتيفا زاغرب الكرواتي، في محاولة لتعويض الغيابات المؤثرة، خصوصاً بعد إصابة النعيمات بقطع في الرباط الصليبي خلال كأس العرب 2025، وعلوان بتمزق في أربطة الكاحل خلال مشاركته مع السيلية القطري، وسط شكوك حول جاهزيتهما للمونديال.

ويخوض المنتخب الأردني محطة تحضيرية مهمة من خلال دورة دولية ودية رباعية؛ حيث يلتقي كوستاريكا ونيجيريا يومي 27 و31 من الشهر الحالي في مدينة أنطاليا التركية، بعد نقل المباريات من عمّان بسبب الأوضاع غير المستقرة في المنطقة.

وضمت القائمة 26 لاعباً، من بينهم يزيد أبو ليلى وعبد الله الفاخوري وعبد الرحمن سليمان وعبد الله نصيب ويزن العرب وحسام أبو ذهب ومحمد أبو النادي وسليم عبيد ويوسف أبو الجزر وأحمد عساف ومهند أبو طه ومحمد أبو حشيش ومحمد طه وإبراهيم سعادة وعامر جاموس ونزار الرشدان ونور الروابدة ويوسف قشي ومحمد الداود ومحمود مرضي وموسى التعمري وإبراهيم صبرة وعودة الفاخوري ومحمد أبو زريق وعلي عزايزة وبهاء فيصل.

وحسب برنامج الإعداد، يخوض “النشامى” مباراتين وديتين إضافيتين قبل المونديال، أمام سويسرا في 31 ماي في سانت غالن، ثم أمام كولومبيا في السابع جوان في سان دييغو، قبل التوجه إلى معسكره الرسمي في مدينة بورتلاند الأميركية.وسيشارك منتخب الأردن في المجموعة العاشرة إلى جانب الأرجنتين بطلة العالم، والجزائر، والنمسا، في أول ظهور له في نهائيات كأس العالم.