عودة فغولي.. قائمة لاعبي “الخضر” لِمُواجهتَي تنزانيا السنيغال

وجّه النّاخب الوطني الجزائري جمال بلماضي، الجمعة، الدّعوة إلى 25 لاعبا. تأهّبا لِخوض مُقابلتَي تنزانيا والسنيغال.

وتُجرى مباراة “الخضر” وتنزانيا بِعنابة الخميس المقبل، في إطار الجولة السادسة والأخيرة من تصفيات كأس أمم إفريقيا 2024. ويُقام اللقاء الودّي أمام السنيغال بِالعاصمة داكار، بعد خمسة أيّام من ذلك.

ولعلّ أوّل ما لفت الانتباه هو عودة صانع الألعاب أو الجناح سفيان فغولي، المُحترف في نادي فاتح قرة غومروك التركي. الغائب عن “الخضر” منذ مواجهة الكاميرون بِدوالا في الـ 25 من مارس 2022.