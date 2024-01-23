عودة كأس العرب للمنتخبات العام القادم تحت رعاية “الفيفا”

"الخضر" توّجوا بها في آخر نسخة في نهائي مثير أمام المنتخب التونسي

أعلن حمد بن خليفة بن أحمد آل ثاني، رئيس اللجنة المنظمة لكأس آسيا قطر 2023، عودة كأس العرب للمنتخبات قريبا بالتعاون مع الاتحادين العربي والدولي.

وكان المنتخب الجزائري قد توج بآخر نسخة أقيمت من كأس العرب عام 2021، التي أقيمت في قطر بفوزه في النهائي على نظيره التونسي بنتيجة 2-0 بعد الوقت الإضافي.

وقال حمد بن خليفة في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي: “بطولة كأس العرب ستعود قريبًا إن شاء الله، وهناك مفاجآت، لكن ليس هذا العام، هذا العام سنحتفل بكأس الخليج في ديسمبر 2024”. وأضاف: “كأس العرب ستكون في العام القادم، لكن لدينا أكثر من شريك، الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) مع الاتحاد العربي، لأن الكل يطمع في أن يرى بطولة كأس عرب مثل التي أقيمت في 2021”.

واختتم: “أيا كان المكان الذي ستقام فيه البطولة، إن شاء الله ستكون ناجحة، وسيتم الإعلان عن تاريخ ومكان البطولة، وآلية الاستضافة، وهذا سيكون قريبا”. ونظمت قطر كأس العرب للمنتخبات في نسختها الأولى عام 2021 وشارك في البطولة 16 منتخباً مقسمة على 4 مجموعات بواقع 4 منتخبات في كل مجموعة. وحقق المنتخب الجزائري لقب البطولة في نسختها الأولى عقب التغلب على نظيره التونسي في المباراة النهائية بهدفين دون رد.