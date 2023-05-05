“هدفي أمام المغرب في كأس العرب بقطر الأجمل في مسيرتي”

حديث عن عودته إلى البطولة الجزائرية يوسف بلايلي:

أكد الجزائري يوسف بلايلي، لاعب نادي أجاكسيو الفرنسي، على رغبته في مساعدة الخضر للظفر بكأس أمم أفريقيا العام المقبل بكوت ديفوار، مشيرا إلى أن فشل المحاربين في التأهل لكأس العالم يبقى النقطة السوداء في مشواره.

وذكر محارب الصحراء في تصريحات لقنوات “بي إن سبورتس”، أنه معجب بالعيش في فرنسا، مضيفا أن زملاءه ساعدوه على التأقلم سريعا مع أجواء البطولة.

كما تحدث الدولي الجزائري بخيبة كبيرة عن عدم التأهل لكأس العالم فيفا قطر 2022 قائلا: “الإقصاء كان مرا، خاصة وأننا نملك فريقا قويا وكذلك أحسن مدرب، تحسرنا كثيرا على هذا الخروج، لكننا نواصل العمل بجدية ولم لا نفوز بكأس أمم أفريقيا المقبلة، واستعادة ثقة أنصارنا”. واستعاد بلايلي ذكريات هدفه في كأس العرب 2021 أمام منتخب المغرب واصفا إياه بالأروع في مسيرته الكروية.

علما أن نادي أجاكسيو كان قد أصدر بيانا يؤكد غيابا غير مبرر لبلايلي لاستئناف التدريبات بعد مباراة بريست، هذا التصرف يعتبر غير لائق تجاه جماهيرنا، وهو ما يدينه النادي بأقوى العبارات. في ضوء هذه الأفعال غير المحترفة، سيتم اتخاذ إجراءات تأديبية في حق اللاعب.

وكانت مصادر إعلامية قد أكدت أن جماهير نادي مولودية وهران تطالب باستعادة يوسف بلايلي في الميركاتو الصيفي، وهو الذي يتواجد في خلاف حاد مع فريقه الفرنسي، غير أن مصادر أخرى أكدت أنها مجرد إشاعات فقط، خاصة وأن بلايلي لازال قادرا على اللعب خارج الجزائر، وخاصة بعد تصريحاته التي يؤِكد فيها أنه بإمكانه البقاء لسنوات مع المنتخب.

يذكر أن بلايلي لعب لعديد الأندية الجزائرية على غرار أهلي البرج، مولودية وهران وتألق بشكل ملفت للانتباه مع اتحاد العاصمة، تألق جعله يحط الرحال في البطولة التونسية مع الترجي التونسي الذي حقق معه العديد من النجاحات.