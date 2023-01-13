عيسى ماندي الخاسر الأكبر في الموسم الكروي الحالي

لم يلعب سوى 258 دقيقة في لا ليغا

لن يجد المدرب الجزائري جمال بلماضي، أي دفاع محوري جاهز، في شهر مارس القادم، لأن عمدة الدفاع عيسى ماندي خارج المنافسة، إذ لم يلعب مدافع فيا ريال أكثر من 258 دقيقة منذ بداية الموسم في الدوري الإسباني وبقي صاحب الـ 31 سنة وثلاثة أشهر، على مقاعد احتياط الغواصات الصفراء بالرغم من أن الفريق غيّر المدرب وهو حاليا تحت قيادة مدرب كان يحب عيسى ماندي..

وهو المدرب الإسباني كيكي سيتيان الذي سبق له تدريب عيسى ماندي في نادي بيتيس وكان يمنحه منصبا أساسيا من دون نقاش، ولكنه وجده هذه المرة فاقد للكثير من مؤهلاته البدنية على وجه الخصوص، كما ظهر جليا في آخر مباراة لبيتيس في الدوري، عندما فازت الغواصات الصفراء في مباراة بطولية على ريال مدريد بثنائية مقابل واحد وبلعب راقي في الدفاع ولكن من دون عيسى ماندي الذي يشعر بالحسرة لتركه بيتيس التي منحته القيادة ففضل الغواصات الصفراء.

يحتل فريق فيا ريال حاليا المركز السادس رفقة أتليتيكو مدريد، غير بعيد عن صاحب المركز الرابع المؤهل لرابطة أبطال أوربا سوى بنقطة واحدة وهو فريق بيتيس النادي السابق لعيسى ماندي، ويمتلك فياريال كل المقومات للتواجد ضمن الأوائل الأربعة، ويمكنه تجاوز صاحب المركز الثالث مفاحأة لاليغا، ريال سسيداد، ولكن من الصعب في هذا الوضع المعقد على ماندي أن يحصل على مكانة أساسية في وجود مدافعين إسبانيين في النادي، سبق لهما وأن لعبا للفريق الوطني الإسباني وهما بوتوراس صاحب الـ 25 سنة إبن الفريق، وراوول ألبيول صاحب الـ 37 سنة الذي لعب سابقا لأندية عملاقة مثل ريال مدريد ونابولي.

لعب عيسى ماندي في الفترة ما بعد المونديال القطري، مباراة واحدة فقط، ضمن كأس إسبانيا أمام فريق مغمور هو قرطاجنة، وساهم في الفوز بخماسية مقابل واحد، وأنهى تلك المباراة بصعوبة بليغة بدنيا، حيث صار يظهر التعب على اللاعب عكس حالته السابقة مع بيتيس، كما أن اللاعب لم يعد موفق في الركنيات وهو لحد الآن لم يساهم في أي هدف، كما كان في الدوري الفرنسي مع رامس ينهي الموسم بخماسية أو سداسية من الأهداف في كل سنة كروية. ولأن الفريق الأصفر مقبل على مباريات إلى غاية منتصف فيفري يراها في المتناول في الدوري أمام سيلتا فيغو خارج الديار وجيرونا ورايو فاليكانو في ملعبه وانتهاء بسفرية إلى إيليتشي في الدوري، قد تضعه ضمن ثلاثي المقدمة في حال الفوز بها جميعا حسب منطق الكرة، فإن بقاء عيسى ماندي على مقاعد الاحتياط محتمل جدا، مما يجعله خارج الخدمة في شهر مارس القادم، وحتى فريق فيريال جمعته قرعة الكأس بريال مدريد وصار توظيف عيسى ماندي في الكأس كما جرت العادة، مستبعدة.