عيسى ماندي لاعب مثالي داخل الميدان وخارجه

مدرب نادي ليل الفرنسي برونو جينيسيو يثني على قائد الخضر:

أشاد مدرب نادي ليل الفرنسي، برونو جينيسي، بلاعبه الجزائري، عيسى ماندي، الذي وصفه باللاعب المثالي داخل الميدان وخارجه ما يؤهله ليكون قائدا حقيقيا في تشكيلة نادي.

وجاءت إشادة مدرب نادي ليل، برونو جينيسيو، بقائد “الخضر”، في المؤتمر الصحفي التقديمي لمباراة نانت حيث قال:”لطالما كان عيسى ماندي مثاليا في التزامه وتفانيه، سواء كان لاعبا أساسيا أم لا، لهذا السبب تحديدا يقدم أداء جيدا عندما أعتمد عليه”.

وأضاف: “إنه رجل يمتلك جميع الصفات، لا سيما في قراءة المباراة، ومهاراته وحسه القيادي (…) كل هذا يمكنه من تقديم مباريات رائعة”.

وكانت بداية ماندي هذا الموسم بطيئة شيئا ما مع ليل بسبب المنافسة القوية في مركز المدافع المحوري، كما شارك في الكثير من المباريات بمركز ظهير أيمن لتعويض إصابة تياغو سانتوس الطويلة، ونتيجة لذلك حقق ثاني أعلى نسبة لعب بين اللاعبين الجدد الذين تم التعاقد معهم خلال الموسم الحالي، قبل أن يستعيد صاحب 33 عاما مكانته وينال ثقة الطاقم الفني لفريقه.