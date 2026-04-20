عين الدفلى: القضاء على إرهابي واسترجاع مسدس رشاش

ح. م
وزارة الدفاع الوطني.

أعلنت وزارة الدفاع الوطني في بيان لها اليوم الإثنين، 20 أفريل، عن نجاح مفارز للجيش الوطني الشعبي بالقطاع العسكري عين الدفلى بالناحية العسكرية الأولى من القضاء على إرهابي (01)، واسترجاع مسدس رشاش من نوع كلاشينكوف وكمية من الذخيرة وأغراض أخرى، وهذا “بفضل الاستغلال الأمثل للمعلومات”.

ووفقا لذات المصدر، “العملية التي لاتزال متواصلة، تؤكد مرة أخرى صوابية المقاربة المعتمدة من طرف القيادة العليا للجيش الوطني الشعبي في مكافحة بقايا الإرهاب من خلال تضييق الخناق وتجفيف كل مصادر الدعم والاسناد حتى القضاء النهائي عليهم.”

مقالات ذات صلة
المترشحون الجدد

المترشحون الجدد

شروع الأحزاب نهاية الشهر في غربلة ملفات المترشحين للتشريعيات!

شروع الأحزاب نهاية الشهر في غربلة ملفات المترشحين للتشريعيات!

من أنطاليا.. عطاف يعقد لقاءات متعددة لبحث قضايا إقليمية ودولية

من أنطاليا.. عطاف يعقد لقاءات متعددة لبحث قضايا إقليمية ودولية

الوزير الأسبق شمس الدين شيتور في ذمة الله

الوزير الأسبق شمس الدين شيتور في ذمة الله

عدل 3: انطلاق عملية دفع الجزء الثاني من الشطر الأول

عدل 3: انطلاق عملية دفع الجزء الثاني من الشطر الأول

تحديات للتقليل من أمراض القلب والفشل الكلوي بالجزائر

تحديات للتقليل من أمراض القلب والفشل الكلوي بالجزائر

