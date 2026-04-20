عين الدفلى: القضاء على إرهابي واسترجاع مسدس رشاش

لا تزال العملية متواصلة

أعلنت وزارة الدفاع الوطني في بيان لها اليوم الإثنين، 20 أفريل، عن نجاح مفارز للجيش الوطني الشعبي بالقطاع العسكري عين الدفلى بالناحية العسكرية الأولى من القضاء على إرهابي (01)، واسترجاع مسدس رشاش من نوع كلاشينكوف وكمية من الذخيرة وأغراض أخرى، وهذا “بفضل الاستغلال الأمثل للمعلومات”.

ووفقا لذات المصدر، “العملية التي لاتزال متواصلة، تؤكد مرة أخرى صوابية المقاربة المعتمدة من طرف القيادة العليا للجيش الوطني الشعبي في مكافحة بقايا الإرهاب من خلال تضييق الخناق وتجفيف كل مصادر الدعم والاسناد حتى القضاء النهائي عليهم.”