غامرتُ بدفاع جديد وهذه أهدافي قبل “كان 2023”

أبدى غضبه من حكم المباراة أمام النيجر.. بلماضي:

أكد الناخب الوطني، جمال بلماضي، أن “الخضر” حققوا الأهم بفوزهم الثاني على منتخب النيجر بضمان التأهل إلى كأس أمم إفريقيا 2023 المزمع تنظيمها بكوت ديفوار بداية العام المقبل، مشيرا إلى أنه سيسعى إلى تحضير المنتخب الوطني بأفضل طريقة ممكنة لـ”كان 2023″، من خلال تحسين أسلوب اللعب والاستعداد لكل التوقعات المحتملة، قبل أن يشيد بالأسماء الجديدة التي بصمت على أول مشاركة لها مع “الخضر”، في وقت أجرى فيه الكثير من التغييرات على التشكيلة الأساسية، واصفا خطوته بالنادرة على مستوى المنتخبات.

وكان المنتخب الوطني فاز، الإثنين، على نظيره من النيجر بنتيجة هدف دون رد على ملعب رادس بتونس، لحساب الجولة الرابعة من تصفيات كأس أمم إفريقيا 2023، ليضمن تأهله رسميا للبطولة التي ستجري بداية العام المقبل بكوت ديفوار، ووصل “الخضر” إلى نقطتهم رقم 12 في 4 جولات، متصدرين المجموعة السادسة، بعد أن فازوا على أوغندا وتنزانيا تواليا في الجولتين الأوليين بذات النتيجة هدفين دون رد، ثم على النيجر ذهابا وإيابا بنتيجة (2-1) ثم (0-1).

وقال جمال بلماضي خلال الندوة الصحفية التي عقدها بعد نهاية مباراة النيجر، معلقا على التأهل المبكر: “حققنا من هذا التنقل ما كنا نبحث عنه وهو الفوز والتأهل، رغم الصعوبات التي تفرضها منتخبات إفريقيا، في الحقيقة نحن نواجه منتخبات تصعب علينا المأمورية بأسلوبها في حال لم نكن السبّاقين للتسجيل، ولا توجد مباريات سهلة في إفريقيا”، قبل أن يضيف: “هدفنا هو بطولة كأس أمم إفريقيا 2023 هدفنا، وسنستغل كل تاريخ للفيفا حتى نصل لكوت ديفوار بمنتخب قادر على الفوز”، وأوضح: “نريد الوصول إلى إتقان أسلوبين للعب على الأقل خلال كأس إفريقيا”، ولم يفوّت بلماضي الفرصة أيضا لإبراز تغييراته الكثيرة في المباراة، والتي فاجأت المتابعين بعد أن أجرى حوالي سبع تغييرات كاملة مقارنة بمواجهة الذهاب في الجزائر، قائلا: “اليوم خاطرت بدفاع جديد لأول مرة مع حجام وقيطون، اللذين سجلا أول مشاركة دولية لهما، وكذلك توغاي الذي لعب لأول مرة مع بن سبعيني في قلب الدفاع”، وتابع: “عليكم الاعتراف أننا من بين المنتخبات القليلة التي تُغيّر كامل التشكيلة في تاريخ واحد للفيفا خلال مباراتين، أحيانا من خلال التفاعلات يُخيّل إليّ أني ألعب بفريق واحد منذ أربع سنوات وهذا ليس صحيحا، وأنتم تعرفون هذا وعليكم الإشارة إليه والحديث عنه في وسائل الإعلام”.

من جهة أخرى، كال بلماضي المديح لنجم نادي السد القطري، بغداد بونجاح، الذي سجل هدفه الأول منذ أزيد من عام و5 أشهر مع المنتخب الأول (آخر هدف له كان في مواجهة النيجر شهر أكتوبر 2021 في تصفيات مونديال 2022)، وقال بهذا الخصوص: “بونجاح سجل هدف الفوز وهذا أمر إيجابي بالنسبة له، وهذه هي مهمة المهاجم وهو يعلم أن عليه العمل أكثر مثل كل المهاجمين وأهنئه على هدفه”، قبل أن يعلق على مردود ديلور غير المقنع رغم إشراكه في المنصب الذي يحبذه هذه المرة: “كانت لديلور بعض الفرص داخل منطقة العمليات، ويبدو أنه بحاجة لبعض الوقت لإثبات قدراته، فهناك لاعبون يمرون بوضعيات صعبة مثل هذه”، قبل أن يشيد بمستوى اللاعبين الجدد، قائلا: “بالنسبة للاعبين الجدد، أعتقد أنهم قدموا ما يجب وأنا سعيد لأدائهم، وأهم شيء هو الوصول للانسجام المطلوب، ولا ننسى أنهم لأول مرة يلعبون مع بعض أمام منافس لديه أسلوبه الخاص وهذا ليس سهلا”.

وفي سياق آخر، بدا جمال بلماضي في قمة الغضب من أداء الحكم المالي، بوبو طراوري، الذي حرم “الخضر” من هدفين صحيحين وصفّر العديد من الأخطاء ضد زملاء رياض محرز، حسب المتابعين، حيث ظهر مدرب “الخضر” في فيديو وهو يتحدث بنبرة غاضبة مع الحكم المالي، مؤكدا بأنه سيعود لمشاهدة اللقطات المشكوك فيه، ما يبرز الغضب المتجدد لمدرب “الخضر” من التحكيم الإفريقي، خاصة أن الأمر حدث في مباراة عادية وفي ظروف مواتية للمنتخب الوطني، فما بالك بمواجهات محورية خلال كأس أمم إفريقيا المقبلة بكوت ديفوار.

تصريحات.. تصريحات.. تصريحات..

محمد الأمين توغاي: “لم أشعر بأي ضغط وأنا أتشارك مع بن سبعيني في محور الدفاع”

قال محمد الأمين توغاي، مدافع الخضر، رضاه بالفوز على النيجر في إطار الجولة الرابعة من التصفيات المؤهلة لكأس أمم إفريقيا، معتبرًا أن المحاربين حققوا إنجازًا كبيرًا بالفوز بـ4 مباريات متتالية. وقال توغاي، في تصريحات لوسائل الإعلام عقب نهاية المواجهة: “الحمد لله على هذا الفوز.. لقد حققنا الأهم في 4 مباريات، وهو ما عجزت عن تحقيقه منتخبات أخرى”. وأضاف: “ليس من السهل أن تحقق فوزين، أمام منتخب يريد هو الآخر الوصول إلى نهائيات أمم إفريقيا.. وقد نجحنا في ضمان تأهلنا بشكل مبكر إلى المسابقة”.وأردف: “المشاركة بصفة أساسية أمر مميز.. لم أشعر بأي ضغط وأنا أشارك مع بن سبعيني في محور الدفاع، رغم أنه من النادر أن يلعب في هذا المركز.. لكن هذا لا يهم، فتركيزي كان منصبا على مساعدة المنتخب فقط”.

وأضاف في تصريحات أخرى: “اليوم لعبنا في ملعب حمادي العقربي برادس، أعرف جيدا هذا الملعب، في هذه المباراة، كان مختلفا من حيث الجماهير، لم يكن عددهم كبيرا، لكن دائما أجواء هذا الملعب مميزة جدا”. ووجّه توغاي رسالة لجماهير الترجي التي حضر بعضها لمساندته: “اليوم شاهدت بعض المشجعين يرتدون قميص الفريق، شكرا لهم وبارك الله فيهم، أتمنى أن تكون عودتي الآن إلى نادي الترجي موفقة”.وتحدث توغاي لأول مرة عن وضعيته مع الفريق التونسي قائلا: “مستقبلي بيد إدارة النادي، العلم لله، ما ستقرره إدارة الفريق سأعمل به”، كما أشار إلى أن عقده ما زال متواصلا مع الترجي، لينفي بذلك التقارير التي زعمت أنه سيفسخ عقده من جانب واحد.

أندي ديلور: نملك مجموعة متميزة من اللاعبين

أكد أندي ديلور، مهاجم الخضر، إن التأهل إلى نهائيات أمم إفريقيا المقرر إقامتها في كوت ديفوار 2024، يعد إنجازًا كبيرًا، مؤكدًا أن الفريق أصبح يمتلك مجموعة متميزة من اللاعبين، بوجود بدر الدين بوعناني، وفارس شايبي. وأضاف ديلور، خلال تصريحات لوسائل الإعلام: “لقد تحققت رغبتنا في التأهل لنهائيات أمم إفريقيا. كنا نعلم أن المباراة ستكون معقدة، خاصة وأنها أمام منتخب واجهناه مرتين خلال 4 أيام، لكننا حققنا الإنجاز بالتأهل مبكرًا للبطولة”.

وتابع: “المهم بالنسبة لنا كان تحقيق الفوز وقد تحقق ذلك، ومتأكد من أن المنتخب لديه مستقبل واعد، سيكون أفضل مع قدوم اللاعبين الجدد، خصوصًا أولئك الذين يمتلكون جودة عالية، على غرار بوعناني، وفارس”.وأكمل: “الظروف في الجزائر محفزة للغاية، فالمنشآت الرياضية تطورت كثيرًا خلال الفترة الماضية، وأشكر الاتحاد الوطني على هذا العمل الكبير الذي يقوم المسؤولين به، وأشكر جماهيرنا على دعمها المتواصل لنا”.

جوان حجام: نشكر أنصارنا كثيرا على التنقل معنا إلى تونس

عبر جوان حجام، مدافع الخضر، عن سعادته بالفوز على النيجر، في إطار الجولة الرابعة من التصفيات المؤهلة لكأس أمم إفريقيا.

وقال حجام، في تصريحات لوسائل الإعلام بعد اللقاء: “لقد نجحنا في تحقيق عدة أهداف في مباراة اليوم.. صحيح أن الظروف التي لعبنا فيها لم تكن سهلة، لكن الأهم أننا حققنا التأهل مبكرا إلى نهائيات أمم إفريقيا”. وأضاف: “لقد شعرت بضغط كبير عندما لعبت كأساسي، بعكس المباراة الماضية التي كنت مرتاحا فيها بعض الشيء.. فأن تحمل ألوان بلدك أمر يدعو للفخر، ويبقى الأهم أنني دشنت مشواري مع المنتخب الوطني بفوز مهم”. وأتم: “نشكر أنصارنا كثيرا على التنقل معنا إلى تونس.. لقد كانوا هنا معنا في الملعب، وسجلوا حضورهم، وهذا الأمر أسعدنا كثيرا”.

فارس شايبي: الحكم حرمني من هدفي الأول مع الخضر

عبر فارس شايبي، عن فخره بالمشاركة لأول مرة كأساسي مع الخضر أمام النيجر، بالجولة الرابعة من التصفيات المؤهلة لنهائيات أمم أفريقيا. وخاض مهاجم تولوز الفرنسي، أول مباراة له كأساسي رفقة المحاربين، بعد أن اكتفى بالمشاركة كبديل في المباراة التي فاز بها منتخب الجزائر أمام النيجر (2-1) بالجولة الثالثة. وقال شايبي في تصريحات بعد اللقاء: “لقد كانت مباراة صعبة للغاية أمام منتخب يدافع بشكل كبير وباندفاع، كنا نعلم ذلك منذ البداية، والأهم بالنسبة لنا كان تحقيق الفوز لضمان التأهل مبكرا”.وتابع: “كنت أتمنى أن أدشن مشاركتي الأولى كأساسي مع المنتخب بهدف، وسجلت ثنائية، والحكم للأسف حرمني من تدوين اسمي ضمن قائمة الهدافين”. وأتم: “كل الأمور تسير على أحسن ما يرام، لم أشعر أنني جديد هنا، ورياض محرز وإسماعيل بن ناصر ساعدوني كثيرا على التأقلم مع المجموعة.. ونحن نعيش أجواء عائلية مع المنتخب”.