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رياضة

غانا تحقق الفوز الثاني لإفريقيا في مونديال 2026 (فيديو)

عمر سلامي
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غانا تحقق الفوز الثاني لإفريقيا في مونديال 2026 (فيديو)

حقق منتخب غانا الفوز الثاني لقارة إفريقيا في كأس العالم 2026 .

وفاز المنتخب الغاني على بنما، فجر الخميس، بهدف دون رد في إطار الجولة الأولى، من مباريات المجموعة الثانية عشرة.

وتمكن منتخب غانا من إحراز النقاط الثلاث، بفضل الهدف الذي سجله كالب ييرينكي في د90 +5.

ويعد فوز غانا، الإنتصار الثاني في المونديال لمنتخب إفريقي، بعد الفوز الذي حققه منتخب كوت ديفوار أمام الإكواردو، في مباراة الجولة الأولى، للمجموعة الخامسة.

ويتقاسم منتخبا غانا وإنجلترا صدارة المجموعة الثانية عشرة برصيد 3 نقاط لكل منهما، بينما يتذيل منتخبا بنما وكرواتيا الترتيب دون رصيد من النقاط.

ويواجه منتخب غانا، منتخب إنجلترا يوم الثلاثاء المقبل، بداية من الساعة التاسعة ليلا، لحساب الجولة الثانية.

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