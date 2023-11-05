غراتان السلق والبطاطا

المقادير:

2 حبات بطاطا مسلوقة في الماء والملح

ربطة سلق مبيضة في الماء والملح،

حبة بصل كبيرة مقطعة قطع صغيرة،

200غ لحم عجل مرحي،

4 بيضات،

فلفل أسود، جوزة الطيب (اختياري)،

200غ جبن طري،

100غ جبن غرويار.

التحضير:

ارحي البطاطا على شكل “بيري” أضيفي إليها بيضة كاملة والجبن الطري قطع صغيرة، ضعيها في أسفل طبق الفرن، قلي البصل في الزيت مع الملح حتى يتكرمل، أضيفي إليه اللحم المرحي واتركيه حتى يتغير لونه إلى البني، تبليه بالفلفل الأسود وضعيه جانبا، في نفس المقلاة وفي نفس الزيت التي قليتي فيها اللحم والبصل قلي السلق المبيض حتى يتبخر منه السائل، ثم أضيفي إليه 3 بيضات مع الفلفل الأسود.

ضعي اللحم على البطاطا ثم طبقة من السلق ورشي السطح بالجبن المبشور وأدخليه الفرن حتى يجف البيض ويتحمر السطح.

ملاحظة: يمكن استعمال لحم الدجاج أو صدر الدجاج في هذه الوصفة.