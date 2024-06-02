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غرامات وسجن وترحيل.. السعودية تبدأ تطبيق عقوبة “الحج بلا تصريح” 

الشروق أونلاين
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غرامات وسجن وترحيل.. السعودية تبدأ تطبيق عقوبة “الحج بلا تصريح” 

بدأت المملكة العربية السعودية تطبيق عقوبة مخالفي أنظمة وتعليمات الحج لمن يتم ضبطهم دون تصريح حج داخل مدينة مكة المكرمة والمنطقة المركزية والمشاعر المقدسة.

ووفقا لوكالة الأنباء السعودية، أكدت السلطات السعودية، تطبيق عقوبة الغرامة بقيمة 10 آلاف ريال سعودي على مخالفي أنظمة وتعليمات الحج دون تصريح بحق كل من يضبط داخل النطاق الجغرافي ولا يوجد لديه تصريح حج، وترحيل المقيمين منهم لبلادهم والمنع من دخول السعودية وفقًا للمدد المحددة نظامًا.

وشدد الأمن العام على أنه سيتم إيقاع غرامة مالية مضاعفة على المخالفين قدرها (10,000) ريال في حال تكرار المخالفة، مؤكدًا أهمية الالتزام بأنظمة وتعليمات الحج لينعم ضيوف الرحمن في أداء نسكهم بالأمن والأمان والراحة والطمأنينة.

يذكر أن عقوبة كل من يتم ضبطه وهو ينقل مخالفي أنظمة وتعليمات الحج بلا تصريح السجن لمدة تصل إلى (6) أشهر وبغرامة مالية تصل إلى (50,000) ريال، والمطالبة بمصادرة وسيلة النقل البرية بحكم قضائي، وترحيل الناقل المخالف إن كان وافدًا بعد تنفيذ العقوبة، ويمنع من دخول المملكة وفقًا للمدد المحددة نظامًا، وتتعدد الغرامة المالية بتعدد المخالفين المنقولين.

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