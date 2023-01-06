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رياضة

غربال يدير الكلاسيكو التونسي بين الصفاقسي والترجي

ع.ع
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غربال يدير الكلاسيكو التونسي بين الصفاقسي والترجي

أعلنت الإدارة الوطنية للتحكيم التابعة للاتحاد التونسي لكرة القدم، عن تعيين الحكم الجزائري مصطفى غربال لإدارة كلاسيكو الصفاقسي والترجي.

وستقام المباراة السبت على ملعب الطيب المهيري بصفاقس، لحساب الجولة الأولى من إياب منافسات المجموعة الأولى بالدوري التونسي الممتاز. وسيكون في مساعدة مصطفى غربال، مقران القوراري وحمزة بوزيت، والحكم الرابع حسام بن يحيى هذا الأخير نال الشارة الدولية هذه السنة. وتبعا لهذا الإعلان، فإن الرابطة التونسية لكرة القدم تشبثت بقرارها وثبتت موعد الكلاسيكو، رغم إن إدارة الصفاقسي رفضت إجراء هذه المباراة، وطالبت باستكمال المباريات المؤجلة عن مرحلة الذهاب، قبل انطلاق مباريات الإياب. وكانت جماهير الصفاقسي قد نفذت أمس وقفة احتجاجية، أمام مقر محافظة صفاقس، رافعة شعارات ضد الرابطة واتحاد الكرة، بسبب تجاهلهما لمراسلة ناديها.

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