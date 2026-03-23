تتناول جملة من الملفات لاسيما في الاقتصاد، الطاقة، والأمن

غريب يترأس مع نظيره النيجري الدورة الـ2 للجنة الكبرى الجزائرية-النيجيرية للتعاون

غريب مع نظيره النيجري، 23 مارس 2026.

يترأس الوزير الأول، سيفي غريب مع نظيره النيجيري، علي لمين زين مهمان، أشغال الدورة الثانية للجنة الكبرى المشتركة الجزائرية-النيجيرية للتعاون، التي يحتضنها المركز الدولي للمؤتمرات مهاتما غاندي في نيامي، بجمهورية النيجر، يومي الإثنين 23 مارس والثلاثاء 24 مارس.

ووفقا لما أفادت به مصالح الوزير الأول، يرافق غريب وفد وزاري هام يضم عدداً من أعضاء الحكومة وكبار المسؤولين، حيث ستتناول أشغال هذه الدورة جملة من الملفات ذات الاهتمام المشترك، لاسيما في مجالات الاقتصاد، الطاقة، الأمن، والنقل الصحة، المالية، والبنية التحتية.

الوزير الأول يشرع في زيارة عمل إلى النيجر

وتهدف الدورة إلى “تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، وتكثيف التنسيق في القضايا الإقليمية، بما يخدم مصالح الشعبين الشقيقين ويسهم في دعم الاستقرار والتنمية في المنطقة.”

