غزال يتحدى كابوس الإصابات ويعد بالعودة بقوة

تعرض لانتكاسة جديدة وسيغيب مرة أخرى

وجه الدولي الجزائري، رشيد غزال، نجم بشكتاش التركي، رسالة مؤثرة إلى جماهير النادي الأسود والأبيض، بعد تأكد غيابه لفترة جديدة عن الفريق بسبب كابوس الإصابات الذي لاحقه منذ بداية الموسم الجاري، وأبعده لمدة طويلة جدا عن الملاعب، ما أثر على نتائج بشكتاش.

وكان رشيد غزال (30 عاما) تعرض لانتكاسة جديدة، يوم 26 فيفري الماضي خلال مواجهة أنطاليا سبور (0-0) لحساب الأسبوع الـ22 من الدوري التركي الممتاز، بعد أن أصيب خلال عمليات الإحماء، وهو الذي كان عاد إلى قائمة الفريق بعد غياب استمر لنحو 4 أشهر، بسبب إصابة في أصبع القدم استدعت خضوعه لتدخل جراحي.

ونشر الدولي الجزائري الغائب منذ فترة عن المنتخب الوطني بسبب توالي إصاباته، رسالة مؤثرة إلى جماهير بشكتاش على حسابه الرسمي في منصة التواصل الاجتماعي “أنستغرام”، قال فيها: “لن أستسلم، إصابتي لا تبدو سيئة للغاية. أتمنى أن أعود في أسرع وقت ممكن”، في إشارة إلى أنه سيقاتل من أجل العودة ومساعدة فريقه على القتال من أجل لقب الدوري، وكانت تقارير إعلامية تركية أشارت إلى أن فترة غياب غزال الجديدة ستتراوح ما بين أسبوعين وثلاثة أسابيع. وتابع نجم نادي أولمبيك ليون الفرنسي السابق رسالته بالقول: “لقد كنت متحمسًا للغاية لأكون معكم وأسعدكم مرة أخرى، لكن هذا العام صعب علينا”.

إلى ذلك، عانى غزال كثيرا من كابوس الإصابات منذ بداية الموسم الجاري، بدليل أنه اكتفى بالمشاركة في ست مباريات فقط من أصل 24 ممكنة، سجل خلالها هدفين وقدم تمريرة حاسمة واحدة، وفي المجموع، تعرض غزال لخمس إصابات هذا الموسم (3 مرات في أصبع القدم وإصابة في العضلة الخلفية للفخذ)، في حين، لم يكشف عن نوعية إصابته الجديدة، ولو أن مصادر تركية قالت إنها انتكاسة لإصابته السابقة، وخاض رشيد غزال منذ انضمامه إلى بشكتاش خريف عام 2020 بنظام الإعارة قادما من ليستر (انتقل إليه في صفقة نهائي صيف عام 2021)، 84 مباراة بمختلف المسابقات، سجل خلالها 15 هدفا وقدم 26 تمريرة حاسمة، وقاده إلى إنجاز تاريخي موسم 20/21 من خلال التتويج بالثنائية (الدوري التركي وكأس تركيا).