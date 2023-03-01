رشيد غزال يطمئن جماهير نادي بيشيكتاس

أكد أن إصابته ليست خطيرة

طمأن الدولي الجزئري، رشيد غزال، متابعيه من جماهير بيشيكتاس التركي حول إصابته التي أثرت على ظهوره بألوان الفريق هذا الموسم، وفي نفس الوقت أكد أنه يعيش سنة صعبة.

وكشف غزال، من خلال منشور له على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي، إنستغرام، التي يشترك فيها تقريبا مليون متابع، عن درجة خطورة الإصابة التي يعاني منها، مؤكدا أن إصابته ليست بالدرجة الكبيرة من الخطورة. وفي نفس الوقت، لم يخف مدى تأثره هذه السنة من الإصابات المتتالية التي منعته من مداعبة الكرة لأشهر.

وعبر رشيد غزال عن الشغف الذي كان يعيشه للعودة إلى المنافسة يوم الأحد الماضي، قبل أن تفاجئه الإصابة مجددا خلال عملية الإحماء استعداد لمواجهة نادي أنطاليا سبور، في مباراة متأخرة عن الجولة الـ14 من البطولة التركية الممتازة. وقال الدولي الجزائري: “كنت أشعر بالحماس للعودة إلى قربكم، لكن هذه السنة تعد صعبة علي، لن أستسلم وإصابتي ليست بهذه الدرجة من الخطورة أتمنى العودة في أقرب وقت إلى المنافسة، وأشكر كل الجماهير على رسائل الدعم التي تصلني يوميا”.