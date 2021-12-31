غضب في السعودية بسبب طريقة معاملة سفيرها في باكستان
خلفت طريقة استقبال وزير الخارجية الباكستاني، شاه محمد قرشي لسفير العربية السعودية، نواف بن سعيد المالكي، جدلا في المملكة حيث اعتبرها ناشطون مهينة، بعد أن رفع قدمه في وجهه.
ووضع وزير خارجيّة باكستان قريشي قدمه فوق الأخرى لتُصبح مُوجّهة نحو السفير السعودي، وهي مشاهد بثّتها وسائل إعلام باكستانيّة، وعلّقت عليها بتساؤلات حول أسباب إقدام الوزير الباكستاني على جلسته “غير البروتوكوليّة”، وإن كان تعمّد توجيه الإهانة للسفير السعودي.
تصرف غير لبق وغير مدروس وغير دبلوماسي من وزير خارجية #باكستان تجاه سفير #السعودية الذي أعجب كيف سكت عن هذه الإساءة! pic.twitter.com/Qker7CMpTH
— ﮼ابتسام ﮼آل ﮼سعد ﮼﮼🇶🇦 (@Ebtesam777) December 29, 2021
وقالت السفارة السعودية في تعليق على مقطع الفيديو: “اسلام آباد.. استقبل معالي وزير الخارجية الباكستاني (شاه محمد قرشي) بمكتبه اليوم سعادة سفير خادم الحرمين الشريفين لدى باكستان (نواف بن سعيد المالكي) وجرى خلال اللقاء تبادل الأحاديث الودية ومناقشة التطورات الإقليمية والعالمية واستعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين”.
يؤسفنا يا معالي السفير نحن كسعوديين
سوء أستقبال وزير الخارجية الباكستاني لكم .
ولا خير فينا اذا سكتنا على هذه الفعله لأنك أنت من تمثل السعودية في باكستان والاستنقاص منك أو محاولة إهانتك هي بمثل الاستنقاص بالملك و شعب السعودية عامة @FaisalbinFarhan
— غوستاڤ 🎖 (@00SA2) December 31, 2021
عجيب‼️
تصرف وزير خارجية باكستان @SMQureshiPTI غير مؤدب، ويفتقر إلى اللباقة والاحترام.
pic.twitter.com/IbnWLMQrwL pic.twitter.com/FhEyruiYsI
— ا.د. سعد ناصر الحسين (@saad_alhussein) December 29, 2021
وزير خارجية باكستان
تخلّى عن اللياقة وترك الدبلوماسية
لم يحترم دولته ولا شعب باكستان الصديق
وأستحضر سوء الأدب فكانت هذه الصورة المهينةله هو شخصيآ
مع الأسف أنه وزير خارجية باكستان العظمى
ومثل هذا الوزير لايليق أن يكون وزير خارجية لدولة بحجم باكستان
pic.twitter.com/3kuNBKTf8W
— سرور ناصر🇸🇦 (@SroorNasser) December 29, 2021