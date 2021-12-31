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غضب في السعودية بسبب طريقة معاملة سفيرها في باكستان

الشروق أونلاين
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غضب في السعودية بسبب طريقة معاملة سفيرها في باكستان
ح.م
جانب من اللقاء

خلفت طريقة استقبال وزير الخارجية الباكستاني، شاه محمد قرشي لسفير العربية السعودية، نواف بن سعيد المالكي، جدلا في المملكة حيث اعتبرها ناشطون مهينة، بعد أن رفع قدمه في وجهه.

ووضع وزير خارجيّة باكستان قريشي قدمه فوق الأخرى لتُصبح مُوجّهة نحو السفير السعودي، وهي مشاهد بثّتها وسائل إعلام باكستانيّة، وعلّقت عليها بتساؤلات حول أسباب إقدام الوزير الباكستاني على جلسته “غير البروتوكوليّة”، وإن كان تعمّد توجيه الإهانة للسفير السعودي.

وقالت السفارة السعودية في تعليق على مقطع الفيديو: “اسلام آباد.. استقبل معالي وزير الخارجية الباكستاني (شاه محمد قرشي) بمكتبه اليوم سعادة سفير خادم الحرمين الشريفين لدى باكستان (نواف بن سعيد المالكي) وجرى خلال اللقاء تبادل الأحاديث الودية ومناقشة التطورات الإقليمية والعالمية واستعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين”.

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