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غضب في المغرب بسبب ضحك لاعبي المنتخب أثناء عزف النشيد الوطني

الشروق أونلاين
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غضب في المغرب بسبب ضحك لاعبي المنتخب أثناء عزف النشيد الوطني
ح.م
ضحك لاعبي المنتخب المغربي اثناء عزف النشيد الوطني

أثار عدد من لاعبي المنتخب المغربي حالة من الإستياء والغضب، على خلفية ظهورهم وهم يضحكون بسخرية أثناء عزف النشيد الوطني لبلادهم.

وظهر لاعبو المنتخب المغربي قبيل مباراتهم مع غينيا بيساو، وهم يضحكون خلال عزف النشيد الوطني، ما خلق حالة من الإستياء، حيث وصفت الحادثة بقلة الإحترام والتصرف الصبياني.

وتساءل الكثيرون في المغرب، وخارجها عن السبب الذي جعل لاعبي منتخب أسود الأطلس، يتصرفون بتلك الطريقة خلال عزف النشيد الوطني، في وقت كان من المفروض أن يرددوا كلمات النشيد، أو يلتزمون الصمت على الأقل احتراما لنشيدهم الوطني.

وطالبت عدة أصوات في المغرب، المدرب حاليلوزيتش والجامعة المغربية بفرض انضباط أكبر، والحرص على عدم مرور تصرف اللاعبين دون عقاب.

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