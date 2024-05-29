غضب في المغرب على إثر انتشار فيديو يوثق لحظة وفاة تيك توكر شهيرة!

أثار انتشار فيديو وثق لحظة وفاة تيك توكر مغربية شهيرة جدلا واسعا في البلاد وعبر شبكات التواصل الاجتماعي، حيث اعتبره الكثيرون صادما.

وأعرب نشطاء عن استهجانهم لتصرف سارة ابنة التيك توكر “مي السعدية” التي توفيت، صبيحة الاثنين 27 ماي 2024، حيث نشرت فيديو للأخيرة وهي تحتضر!

إنا لله وإنا إليه راجعون .. وفاة السيدة المسماة قيد حياتها ” مي السعدية ” دعواتكم لها بالرحمة والمغفرة pic.twitter.com/KdlEWHyi2o — السلطان الشارجان 2 (@pa4TjQPjKN37411) May 27, 2024

الفيديو مدته 13 دقيقة، وجاء مرفقا بتعليق: “يا رب خفف سكراتها”، ما شكل صدمة للكثيرين ممن انتقدوا تصرفها غير الأخلاقي وغير الإنساني، وطالبوها بحذفه.

وظهرت سارة ابنة مي السعدية وهي تصرخ في بث مباشر معلنة وفاة والدتها، ليهاجمها على إثر ذلك أغلب المتابعين، مؤكدين على أن هدفها من الفيديو المنتهك لحرمة الأموات هو كسب المشاهدات.

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وانتقدت الفنانة المغربية نرجيس الحلاق، ناشرة الفيديو بالقول: “هذا الأمر غريب ولم يعد يحتمل، لأن حرمة الميت فقدت الاحترام، ولم يتركوها تموت على راحتها، والعالم الافتراضي أصبح طريقه مخيف، اللهم سترك.

أما الإعلامية بشرى ضو، فكتبت عبر حسابها على إنستغرام: “مع من نعيش، ومتى كان لك الوقت لذلك، يكفينا ذلك أنت تبحثين عن الشهرة ونحن لسنا حميرا”.

يذكر أن سارة هي ابنة مي السعدية بالتنبي ولطالما تعرضت للانتقادات اللاذعة بسبب استغلالها لوالدتها في كسب المشاهدات.