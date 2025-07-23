غلام.. رياضة وسينما إيطالية!

يبدو أن اللاعب الدولي الجزائري السابق فوزي غلام، بدأ يستعدّ جيّدا لِعالم ما بعد الممارسة الكروية الميدانية.

وحتّى وإن لم يُعلن بِصفة رسمية عن قرار الاعتزال، إلّا أن المدافع غلام (34 سنة) لا ينتمي إلى أيّ نادٍ منذ صيف 2024، تاريخ انتهاء تجربته الاحترافية مع فريق هاتاي سبور التركي.

ويخضع غلام هذه الأيام لِتكوين بِإيطاليا، خاص بِنيل ديبلومَين في: التدريب الكروي من الدرجة الثانية، وماجستير في الإدارة الرياضية. وهما شهادتان تحمل توقيع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم.

وأشار الظهير الأيسر السابق لـ “الخضر” إلى أن التكوين يدوم فترة عام، وذلك في أحدث تصريحات أدلى بها لِموقع “توتّو نابولي” الإيطالي.

وفي مجال آخر بعيد عن الحقل الكروي، استلم فوزي غلام دعوة لِحضور المهرجان السينمائي لِمدينة جيفّوني فالّي بيانا الإيطالية. كما منحه المنظمّون جائزة رمزية (الصورة الثانية والأخيرة المدرجة).

وربّما أراد المنظّمون الترويج لِتظاهرتهم السينمائية، من خلال جلب الرياضيين، وهو تقليد معمول به في هذا المجال. علما أن جيفّوني فالّي بيانا غير بعيدة عن مدينة نابولي، حيث لعب فوزي غلام لِهذا الفريق ما بين جانفي 2014 وجوان 2022.