غلق مؤقت للطريق الوطني الرابط بين بئر خادم والبليدة في الاتجاهين

أبلغت مصالح ولاية الجزائر يوم الخميس، مستعملي الطريق الوطني رقم 1 ببلدية بئر خادم في الاتجاهين، أنه سيتم غلق جزء منه بصفة مؤقتة، لإتمام أشغال عمومية.

ويستمرّ هذا الغلق المؤقت ما بين 5 إلى 7 ساعات يوميا، في الفترة المسائية. في الفترة ما بين الخميس 7 مارس، والسبت 9 مارس الجاري.

وبرمج الغلق حسب ما أوضحه بلاغ الولاية بالشكل التالي:

يوم الخميس: من منتصف الليل (00 سـا)، إلى غاية يوم الجمعة على الساعة السابعة صباحا (07 سـا).

يوم الجمعة: من منتصف الليل (00 سـا)، إلى غاية يوم السبت على الساعة السادسة صباحا (06 سـا).

يوم السبت: من منتصف الليل (00 سـا)، إلى غاية يوم الأحد على الساعة الخامسة صباحا (05 سـا).

وأضافت ذات المصالح، أنه سيتمّ تحويل حركة مرور المركبات، طيلة فترات الغلق المؤقت للطريق، كما يلي: