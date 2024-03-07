غلق مؤقت للطريق الوطني الرابط بين بئر خادم والبليدة في الاتجاهين
أبلغت مصالح ولاية الجزائر يوم الخميس، مستعملي الطريق الوطني رقم 1 ببلدية بئر خادم في الاتجاهين، أنه سيتم غلق جزء منه بصفة مؤقتة، لإتمام أشغال عمومية.
ويستمرّ هذا الغلق المؤقت ما بين 5 إلى 7 ساعات يوميا، في الفترة المسائية. في الفترة ما بين الخميس 7 مارس، والسبت 9 مارس الجاري.
وبرمج الغلق حسب ما أوضحه بلاغ الولاية بالشكل التالي:
- يوم الخميس: من منتصف الليل (00 سـا)، إلى غاية يوم الجمعة على الساعة السابعة صباحا (07 سـا).
- يوم الجمعة: من منتصف الليل (00 سـا)، إلى غاية يوم السبت على الساعة السادسة صباحا (06 سـا).
- يوم السبت: من منتصف الليل (00 سـا)، إلى غاية يوم الأحد على الساعة الخامسة صباحا (05 سـا).
وأضافت ذات المصالح، أنه سيتمّ تحويل حركة مرور المركبات، طيلة فترات الغلق المؤقت للطريق، كما يلي:
- بالنسبة للمركبات القادمة من البليدة باتجاه بئر مراد رايس: تحوّل حركة المرور نحو الطريق المؤدي إلى عين النعجة، ثم العودة إلى الطريق الوطني رقم 1.
- بالنسبة للمركبات القادمة من بئر مراد رايس باتجاه البليدة: تحوّل حركة المرور على مستوى محول بئر خادم – السحاولة، ثم السير عبر الطريق الوطني رقم 63 باتجاه السحاولة، ثم السير نحو طريق جنان سفاري إلى غاية الترقية العقارية “ألكو – بسة”، ثم العودة إلى الطريق الوطني رقم 1 باتجاه البليدة.