غلق ملعب الشهيد “حملاوي” بقسنطينة بسبب الأشغال؟

بعدما رفضت الرابطة الوطنية سابقا مقترح نقل المواجهة إلى بن عبد الملك

أعلنت إدارة ديوان المركب المتعدد الرياضات الشهيد “حملاوي” بقسنطينة، غلق الملعب إلى غاية شهر أكتوبر المقبل، لإعادة تهيئة أرضية الميدان تحسبا لإستحقاقات الخضر المستقبلية.

وكشفت إدارة شباب قسنطينة، بأنها تلقت مراسلة من إدارة ديوان المركب تؤكد من خلالها استحالة فتح أبواب ملعب حملاوي، للاستقبال فيه طيلة فترة الأشغال التي باشرتها مؤسسة الأشغال العامة لسيدي موسى ( EYSM) على مستوى الأرضية المعشوشبة طبيعيا، حيث ستمتد الأشغال فيه إلى غاية الأسبوع الأول من شهر أكتوبر القادم.

وطالبت إدارة “السياسي” من نظيرتها في المركب المتعدد الرياضات الشهيد “حملاوي”، وجوب الاتصال بالرابطة المحترفة لكرة القدم، للاستقبال بملعب بن عبد المالك بدءا من الجولة القادمة، بعدما رفضت الرابطة سابقا، طلب تحويل اللقاء، وأكدت برمجته في ملعب الشهيد حملاوي.

للإشارة فإن شباب قسنطينة، سيستقبل مولودية الجزائر، في قمة الجولة الثانية من البطولة، دون جمهور بسبب العقوبة المسلطة على أصحاب الديار من الموسم الفارط.

وتساءل الشارع الرياضي في الجزائر حول سبب غلق الملعب، خاصة مع تصريحات وزير الشباب والرياضة عبد الرحمان حماد، والذي أكد في أخر خرجة ميدانية له، أن ملعب حملاوي بقسنطينة وملعب ميلود هدفي، يتواجدان في أفضل حال ممكنة، وأكد على ضرورة إستغلال كل المرافق وووضعها تحت تصرف الأندية الكروية من أجل الرفع من المستوى.

كما ندد بالممارسات السلبية على مستوى هياكل الدولة، على غرار مركز سيدي موسى، وطالب بفتح قضية ومتابعة كل من يهدد السيرورة الحسنة على مستوى المرافق، وهو ما يطرح علامات استفهام في قضية ملعب حملاوي، الذي كان في أتم الجاهزية، قبل أن تتغير اللهجة على مستوى ديوان المركب الأولمبي، الذي أكد على ضرورة إعادة ترميم الأرضية التي كانت رائعة قبل يومين.

قرار إعادة الأشغال على مستوى الشهيد حملاوي، جاء مباشرة عقب رفض الرابطة الوطنية لكرة القدم مراسلة إدارة شباب قسنطينة في الاستقبال بملعب بن عبد الملك، بطلب من المدرب بوغرارة، الذي اعترف بصعوبة الإستقبال في ملعب كبير بسبب محدودية التعداد، حيث أكدت الرابطة أن لجنة تأهيل الملاعب، عاينت مركب حملاوي كملعب يستقبل فيه شباب قسنطينة هذا الموسم، ولم تعاين ملعب بن عبد الملك هذا الموسم.