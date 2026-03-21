غوارديولا يعلّق على قرار سحب كأس إفريقيا من السنغال (فيديو)

علّق مدرب مانشستر سيتي، الإسباني بيب غوارديولا على قرار سحب كأس إفريقيا 2025 من المنتخب السنغالي ومنحها للمغرب.

وقال بيب غوارديولا في تصريحات إعلامية: ” لا أعرف سبب هذا القرار المفاجئ لكن من الواضح أنه حدث خلف الكواليس”.

وأضاف مدرب “السيتي”: ” نحن نرى الحقيقة أمامنا لكن أصحاب القرار خلف الستار لا يمكننا رؤية وجوهم وهذا لا يحدث في كرة القدم فقط بل في مختلف المواضيع حول العالم”.

وقرّرت لجنة الاستئناف في الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، سحب الكأس من منتخب السنغال، وخسارته بثلاثية نظيفة.

ومنحت اللجنة بقرارها الكأس للمغرب، وهو القرار الذي أثار السخرية في وسط المتتبعين.

وأجزم الكثير من المحللين والنجوم السابقين، على أن التتويجات يظفر بها على البساط الأخضر، وليس عبر الإيميل، وخلف المكاتب.

