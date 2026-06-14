غوتيريش يدين ضربات الاحتلال على لبنان
أدان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بشدّة، ضربات الاحتلال الصهيوني على العاصمة اللبنانية بيروت يوم الأحد.
وقال غوتيريش إن “هذه الضربات وقعت على الرغم من وقف إطلاق النار، وفي وقت يُتوقع فيه أن تتوصل الولايات المتحدة وإيران، إلى اتفاق يمهد الطريق لحل سلمي لهذا النزاع”.
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وتابع الأمين العام الأممي بالقول إن “النزاع يُلحق أضرارا بالغة بالاقتصاد العالمي”. قبل أن يحث جميع الأطراف على “ممارسة أقصى درجات ضبط النفس، في هذه اللحظة الحاسمة”.
قبل أن يعرب عن تطلعه إلى أن “تُكلّل الجهود المبذولة حاليا من قبل الولايات المتحدة الأمريكية والجمهورية الإسلامية الإيرانية بالنجاح”.