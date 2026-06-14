-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
العالم
"في وقت يُتوقع فيه أن تتوصل الولايات المتحدة وإيران إلى اتفاق"

غوتيريش يدين ضربات الاحتلال على لبنان

الشروق أونلاين
  • 42
  • 0
غوتيريش يدين ضربات الاحتلال على لبنان
أرشيف
أنطونيو غوتيريش

أدان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بشدّة، ضربات الاحتلال الصهيوني على العاصمة اللبنانية بيروت يوم الأحد.

وقال غوتيريش إن “هذه الضربات وقعت على الرغم من وقف إطلاق النار، وفي وقت يُتوقع فيه أن تتوصل الولايات المتحدة وإيران، إلى اتفاق يمهد الطريق لحل سلمي لهذا النزاع”.

رئيس الوزراء الباكستاني: اتفاق سلام “تاريخي” بين واشنطن وطهران خلال الساعات القادمة

وتابع الأمين العام الأممي بالقول إن “النزاع يُلحق أضرارا بالغة بالاقتصاد العالمي”. قبل أن يحث جميع الأطراف على “ممارسة أقصى درجات ضبط النفس، في هذه اللحظة الحاسمة”.

قبل أن يعرب عن تطلعه إلى أن “تُكلّل الجهود المبذولة حاليا من قبل الولايات المتحدة الأمريكية والجمهورية الإسلامية الإيرانية بالنجاح”.

مقالات ذات صلة
ترامب يعلن استعداده للتوقيع.. اتفاق نووي يقترب بين واشنطن وطهران

ترامب يعلن استعداده للتوقيع.. اتفاق نووي يقترب بين واشنطن وطهران

لبنان يشكو الاحتلال إلى الأمم المتحدة

لبنان يشكو الاحتلال إلى الأمم المتحدة

كواليس إبرام اتفاق مبدئي بين إيران والولايات المتحدة لتمديد الهدنة

كواليس إبرام اتفاق مبدئي بين إيران والولايات المتحدة لتمديد الهدنة

باكستان تعلن الاتفاق على النص النهائي لاتفاق سلام بين أمريكا وإيران

باكستان تعلن الاتفاق على النص النهائي لاتفاق سلام بين أمريكا وإيران

غارات جوية عنيفة تهز العاصمة بيروت اليوم الأحد

غارات جوية عنيفة تهز العاصمة بيروت اليوم الأحد

هجوم إلكتروني يعطل خدمات أربعة بنوك إيرانية دون اختراق بيانات العملاء

هجوم إلكتروني يعطل خدمات أربعة بنوك إيرانية دون اختراق بيانات العملاء

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد