غوتيريش يدين ضربات الاحتلال على لبنان

وتابع الأمين العام الأممي بالقول إن “النزاع يُلحق أضرارا بالغة بالاقتصاد العالمي”. قبل أن يحث جميع الأطراف على “ممارسة أقصى درجات ضبط النفس، في هذه اللحظة الحاسمة”.

قبل أن يعرب عن تطلعه إلى أن “تُكلّل الجهود المبذولة حاليا من قبل الولايات المتحدة الأمريكية والجمهورية الإسلامية الإيرانية بالنجاح”.