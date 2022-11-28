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“غوغل” يحتفي بشاعرة تخصّصت في مدح النبي.. تعرّف عليها

محمد عبد المؤمن
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“غوغل” يحتفي بشاعرة تخصّصت في مدح النبي.. تعرّف عليها
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غوغل يحتفي بالشاعرة العربية عوشة السويدي

يحتفي محرّك البحث غوغل يوم الإثنين، بشاعرة عربية، تخصّصت في مدح النبي. حيث تظهر صورة تعبيرية عنها في الصفحة الرئيسية للموقع.

ويتعلّق الأمر حسب غوغل، ووسائل إعلام عربية، بالشاعرة الإماراتية عوشة السويدي. والتي كانت تحمل لقب “فتاة العرب”.

وعاشت هذه الشاعرة الإماراتية، واسمها الكامل عوشة بنت خليفة بن الشّيخ أحمد بن خليفة السويدي، 98 عاما، بين عامي 1920 و2018.

الشاعرة الإماراتية الراحلة عوشة السويدي

وقضت عوشة فترة من طفولتها في قطر، قبل أن تعود إلى إمارة العين. لتنتقل للعيش في دبي أواخر الثمانينيات.

وقد بدأت عوشة في نظم الشعر في الـ 12 من عمرها، وقد نشرت العشرات من القصائد، حول تجاربها الشخصية ومواضيع أخرى.

ونشرت قصائد عوشة السويدي، في صحف ومجلات محلية وعربية، كما صدرت لها دواوين مسموعة، تمّ جمعها في ديوان يسمى “فتاة العرب” عام 1990.

واعتزلت عوشة كلّ أغراض الشعر منذ أواخر التسعينيات، لتتخصّص في مدح الرسول عليه الصلاة والسلام، إلى غاية وفاتها.

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