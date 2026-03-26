غويري: “سعيد بالعودة ونأمل أن نقدم أداءً جيدا في الوديتين”

عبّر المهاجم أمين غويري عن سعادته بالعودة إلى صفوف المنتخب الوطني، بعد غيابه عن كأس أمم إفريقيا 2025 بسبب الإصابة.

وقال غويري في الندوة الصحفية التي تسبق مباراة “الخضر” أمام غواتيمالا: “شعور رائع أن أعود إلى المنتخب الوطني، لقد غبت عن المعسكر التدريبي قبل كأس الأمم الأفريقية، وعن البطولة نفسها، بسبب جراحة كتفي، كانت بطولة أتمنى بشدة المشاركة فيها، لكن هكذا هي كرة القدم، هذا جزء منها”.

وأضاف: ” أنا سعيد للغاية بالعودة، لدينا مباراتان وديتان استعدادًا لكأس العالم، ونأمل أن نقدم أداءً جيدًا”.

وأشار غويري لأهمية الوديتين تحضيرا للمونديال، خاصة مع وجود العديد من العناصر الجديدة: “هناك العديد من اللاعبين الجدد في هذا الفريق، يمكن القول، بطريقة ما، إننا من بين اللاعبين المخضرمين، نحن هنا لدعمهم، لدينا خبرة أكبر، ونبذل قصارى جهدنا لمساعدتهم والتواصل معهم، على الرغم من اختلاف هاتين المباراتين، إلا أنهما مباراتان دوليتان مهمتان للغاية، لذلك نحاول دعمهم قدر الإمكان، ونضطلع بدور قيادي أكبر”.

وعن المنافسة على المناصب في المنتخب، قال مهاجم مارسيليا: “نحن نلعب من أجل الوطن، أيًا كان اللاعب الموجود في الملعب، عليه أن يبذل قصارى جهده، تمامًا مثل اللاعب البديل، لا ينبغي أن نفكر كثيراً في المنافسة، فهي جزء لا يتجزأ من كرة القدم، وخاصةً في المنتخب الوطني، علينا تقبّلها لأنها مفيدة جداً، المنافسة ضرورية لرفع مستوى جميع اللاعبين والمنتخب الوطني”.

وفي الأخير تحدث غويري عن ضرورة حضور أنصار المنتخب بقوة لدعمهم خلال الوديتين: “نتوقع حضوراً جماهيرياً غفيراً، لدينا مباراتان رائعتان، ونأمل في أجواء حماسية لنحقق لهم انتصارين كبيرين”.