غويري وأيت نوري وبن ناصر ضمن التشكيلة الأغلى في إفريقيا

فيما غاب محرز عن القائمة

تزيّنت التشكيلة الأغلى في إفريقيا بالدوليين الجزائريين، كل من مهاجم رين الفرنسي، أمين غويري، وظهير نادي ولفرهمبتون الإنجليزي، ريان أيت نوري ومتوسط ميدان ميلان الإيطالي إسماعيل بن ناصر.

وكشف موقع “ترانسفير ماركت” العالمي، الخميس، عن التشكيلة الأغلى في قارة إفريقيا، والتي عرفت سيطرة مطلقة للاعبين العرب، من خلال تواجد 6 لاعبين محترفين ينشطون في مختلف الأندية الأوروبية، من أصل 11 لاعبًا في التشكيلة، وفق خطة 4/4/2، وكان من بينهم ثلاثي الخضر، غويري وأيت نوري واسماعيل بن ناصر.

وعادت حصة الأسد في هذه التشكيلة لنجوم المنتخب الجزائري، من خلال حضور 3 أسماء، وهي ريان آيت نوري بقيمة 23 مليون يورو، والذي يدافع عن ألوان نادي وولفرهامبتون الإنجليزي، بالإضافة إلى متوسط ميدان ميلان الإيطالي إسماعيل بن ناصر بقيمة 38 مليون يورو، فضلًا عن المهاجم الجديد لمحاربي الصحراء ونادي رين الفرنسي، أمين غويري بمبلغ 35 مليون يورو.

وعرفت القائمة غيابا تاما لنجوم المنتخب التونسي، ولاعبين من ليبيا وموريتانيا فيما كانت الكرة المغربية ممثلة بلاعبين اثنين، هما أشرف حكيمي الظهير الأيمن لنادي باريس سان جيرمان الفرنسي، ونايف أكرد مدافع وست هام يونايتد الإنجليزي. بالإضافة إلى المصري محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي.

وتصدر النجم النيجيري فيكتور أوسيمين، مهاجم نادي نابولي الإيطالي، القائمة كأغلى لاعب إفريقي في الوقت الراهن، حيث بلغت قيمته السوقية 120 مليون يورو.

واللافت في هذه القائمة غياب قائد ومهاجم الخضر، رياض محرز، الذي تراجعت قيمته السوقية بشكل رهيب هذا الموسم، بعد مغادرته مانشستر سيتي الإنجليزي وانتقاله إلى الأهلي السعودي، حيث بلغت 18 مليون يورو فقط، وفق بيانات موقع ترانسفير ماركت.