غويري يستلم أوّل عرض وهذا فحواه

استلمت إدارة نادي أولمبيك مرسيليا الفرنسي عرضا، لِتسريح لاعبها الدولي الجزائري أمين غويري، في سوق الانتقالات الصيفية المقبلة.

ولا يزال المهاجم غويري (26 سنة) يرتدي زي نادي مرسيليا، حتى الـ 30 من جوان 2029. فيما يُعاني الفريق الفرنسي ضائقة مالية حادّة، ويرغب مسؤولوه في بيع بعض اللاعبين هذه الصائفة.

وقدّمت إدارة نادي قلعة السرايا التركي عرضا ماليا قيمته 15 مليون أورو، تقول الصحيفة المحلية “فوتوماتش” في أحدث تقرير لها بِهذا الشأن. وأشارت إلى أن مسؤولي بطل تركيا تقدّموا لِنفس الغرض في سوق الانتقالات الشتوية لِشهر جانفي الماضي، لكن بِصيغة الإعارة، وفشلوا في مسعاهم.

ووفقا للمصدر، فإن أمين غويري سيُعوّض رحيل المهاجم ماورو ريكاردي، إذا أُبرمت الصفقة. علما أن اللاعب الأرجنتيني يُمثّل ألوان نادي قلعة السرايا منذ صيف 2023، ولِمدّة 3 مواسم.

