غياب النجمة الثانية عن القميص.. الاتحاد السنغالي يوضح

أثار غياب النجمة الثانية عن قميص منتخب أسيود التيرانغا، جدلا كبيرا في أوساط جماهير المنتخب السنغالي.

ولتوضيح الأمر للجماهير أصدر الاتحاد السنغالي لكرة القدم، بيانا رسميا، خاصة وأن غياب النجمة الثانية فسر على أنه اعتراف ضمني بقرار الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف” بسحب اللقب الذي أحرزته السنغال في كأس إفريقيا 2025.

واضطر الاتحاد السنغالي لكرة القدم إلى حذف صور القمصان الجديدة من حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي قبل أن يصدر بيانه التوضيحي.

وأكد الاتحاد السنغالي أن القمصان التي نشر صورها، بدأ إنتاجها في أوت 2025، من طرف شركة “بوما”، أي قبل التتويج بكأس أمم إفريقيا 2025 أمام المنتخب المغربي.

وأضاف في بيانه: “وعند تتويجنا باللقب، لم تسمح مهلة التصنيع والقيود الصناعية بإيقاف هذه العملية التي كانت قد انطلقت بالفعل”.

وتابع: “وإدراكا من الاتحاد للارتباط المشروع للشعب السنغالي برموزه، يؤكد الاتحاد السنغالي لجميع المشجعين أن القمصان الجديدة التي تتضمن النجمة الثانية قيد الإنتاج حاليا، ومن المقرر طرحها ابتداء من شهر سبتمبر المقبل”.

وفي الأخير قدم الاتحاد السنغالي اعتذاره للجماهير عن أي سوء فهم قد تكون هذه الحالة قد أثارته.

كما تقدم للمشجعين بشكره على التزامهم الدائم، ويقظتهم، وارتباطهم بالمنتخب.